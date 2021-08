“Me merezco purgar este error, este tremendo error, no debí cometerlo, no quiero olvidarlo tan pronto, quiero flagelarme un poco, pues merezco entender el error que he cometido para no volver a hacerlo. Me duele, me duele mucho, no solo haberme precipitado en la primera vuelta sino, también, haberle arruinado el fin de semana a un buen tipo como Jorge Martín. Los dos podíamos aspirar al podio en esta carrera y, por mi culpa, los dos nos hemos ido al suelo. Es cierto que parece que este año no me sale nada y que siempre ocurre lo peor y no lo mejor, pero este error es feo y no tiene sentido alguno haberlo cometido de esta manera tan absurda. Debo flagelarme por ello unas horas”.

Relacionadas Un doble choque entre Marc Márquez y Jorge Martín acaba con ambos en el suelo

Pedir disculpas

Marc Márquez Alentá, el campeón de la última década, el gran dominador de la categoría de MotoGP hasta que se hirió en Jerez, el pasado año, ha reconocido, nada más acabar el Gran Premio de Inglaterra, que él y solo él era el culpable de la caída en la que se ha llevado por delante a Martin, el piloto revelación de la temporada, el ‘rookie’ del equipo Pramac Ducati. “Nada más acabar he ido a su box y no estaba, por eso he ido a su hospitality donde estaba comiendo algo y le he pedido disculpas, le he pedido perdón por haberlo tirado. Como he ido con las orejas bajas, porque era como tenía que ir, porque he sido el culpable. Él ha aceptado mis disculpas pero no hay duda que me duele el alma de haberle arruinado su buen fin de semana”.

Márquez explicó que, en la curva previa al incidente, en la 7, ya se había tocado con Martin “pero era un lance más de carrera”. El problema se ha producido cuando ha visto que Martin y Fabio Quartararo (Yamaha) se abrían mucho en la siguiente curva y él ha creído que podía adelantarlos por dentro. “Y ha sido ahí donde me he precipitado y mucho, demasiado. Ha sido una maniobra impropia de mí, en la primera vuelta, fuera de trazada, con la velocidad equivocada y, cuando he querido rectificar, ya era tarde y he tirado a Jorge. Me sabe muy mal pero, insisto, debo purgar yo solito este marrón, comerme el error y, pasadas unas horas, no ahora, no, pensar en Aragón”.

"He vuelto a ser demasiado optimista. Esta visto que este tampoco es mi año, pero voy a seguir peleando" Marc Márquez - Piloto del equipo Repsol Honda

Márquez reconoce que tanto Martín como él tenían ritmo para pelear por el podio. “¿Qué es lo que me da más rabia de todo lo que ha ocurrido?, pues, por supuesto, haber arruinado el fin de semana y la carrera de un compañero, mucho más que haberme ido yo al suelo porque, mira, si te caes solo, pues te caes solo, pero si tiras a otro, es más complicado, duele muchísimo más”.

Y el campeón de Cervera (Lleida) aprovechó la ocasión para repetir el discurso de los últimos meses. “Hay años que haces las mismas cosas que en los años buenos y, sin embargo, no te salen las cosas o te salen al revés de cómo las planeas. Y está visto que este tampoco es nuestro año. Hay que ver la realidad. He vuelto a ser demasiado optimista. He vuelto a pensar que ya era el Máquez de antes y me he precipitado. Este año no me sale nada y, antes, me salía todo, pero no pienso tirar la toalla. Repito, pienso machacarme las próximas horas por este error pero mañana o pasado ya pensaré en levantar la cabeza y pelear por el podio, dentro de quince días, en Motorland. No voy a cambiar, nada me hará ser pesimista ni bajar la cabeza. Hoy la bajo para pedirle disculpas y perdón a Jorge Martín porque, ciertamente, le he arruinado el fin de semana, pero voy a seguir peleando por volver a ser el de antes y ser tan competitivo como lo fui en el 2019”.