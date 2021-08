El piloto italiano Romano Fenati (Husqvarna) consiguió este domingo el triunfo en la categoría de Moto3 del Gran Premio de Gran Bretaña, duodécima prueba del Campeonato del Mundo, después de confirmar su favoritismo en el trazado británico de Silverstone, donde ha sido el gran dominador durante todo el fin de semana.

Lideró los dos primeros libres, firmó el récord del circuito en los terceros, hizo lo propio con la 'pole' y este domingo culminó con un triunfo autoritario, sin dar pie a sus rivales. El segundo puesto fue para el también italiano Niccolo Antonelli (KTM) y el tercero para su compatriota Dennis Foggia (Honda) tras una bonita batalla con el español Izan Guevara.

Ahí estuvo toda la emoción de las últimas vueltas, en concreto, en las dos últimas cuando el corredor balear empujó a su rival para buscarle las cosquillas. Guevara las acabó encontrando y adelantó a la tercera posición, pero Foggia reaccionó con oficio y pudo recuperar lo perdido a escasas curvas de la línea de meta.

Se trata de la primera carrera de la temporada en Moto3 sin piloto españoles en el podio pese a la bonita batalla de Guevara, que al menos consiguió vuelta rápida en el asfalto británico. "Estoy súper contento, poco a poco se van viendo los resultados. Hemos rozado el podio pero esto sabe a gloria igualmente. Quiero seguir así en Aragón, a por todas", dijo Guevara en declaraciones a DAZN.

Además, el sexto lugar correspondió a Jaume Masiá (KTM) y el décimo a Carlos Tatay (KTM); y la carrera permite al también español Pedro Acosta (KTM) -que terminó undécimo- seguir al frente del Mundial con 201 puntos por los 155 de Sergio García (Gas Gas), que acabó decimosexto este domingo, fuera de los puntos.

"No ha sido positivo, pero nos vamos más líderes", dijo Acosta. "Fenati mereceía ganar y ha estado a otro nivel este fin de semana. Ahora, a seguir como se pueda. Pensaba el viernes que se me iba a dar bien, así que ya veremos cómo se me da el próximo domingo", sentenció.