Marc Márquez: "Quiero volver y ganar como ha hecho Rafa Nadal"

Esto empieza ¡ya! Mañana. Donde siempre. En el caluroso, lluvioso y completísimo (largas rectas, rectas más cortas, curvas de todo tipo) circuito de Sepang, en Kuala Lumpur, Malasia. Con 24 pilotos de postín. Nueve españoles, siete italianos, dos franceses, dos australianos, dos surafricanos, un portugués y un japonés. Ya sin el mítico Valentino Rossi en pista, pero sí tras el muro, dirigiendo su nuevo equipo de MotoGP. Y, afortunadamente, con el ocho veces campeón del mundo Marc Márquez (Honda), totalmente recuperado de su segundo episodio de diplopía y camino de tener, dice, su brazo derecho a pleno rendimiento.

El Mundial de la máxima categoría del motociclismo, en cuya parrilla habrá 14 campeones del mundo, tiene este fin de semana, sábado y domingo, su bautismo para seguir, del 11 al 13 de febrero, en el novedoso trazado de Mandalika, en Indonesia, y acabar debutando a lo grande, como siempre, en la noche catarí de Doha, en Qatar, el 6 de marzo, en el primero de los 21 grandes premios que componen el calendario (esperemos que la pandemia permita correrse en todos) y que concluirá en Cheste (Valencia), el 6 de noviembre.

Dos claros favoritos

Tras el reinado del mallorquín Joan Mir (Suzuki), mañana estrena corona el joven francés Fabio Quartararo, a quien Yamaha mima como si fuese un brillante, ¡que lo es! Cuentan que el ‘Diablo’ ha sido tentado este invierno por todas las fábricas, pero él sigue fiel a la firma de los diapasones. Dicen que su gran rival será el italiano ‘Pecco’ Bagnaia y su impresionante Ducati ‘Desmosedici’, pero también cuentan que la reaparición de Márquez y lo que se supone es una revolucionaria Honda RC213V puede complicarles la conquista a los dos grandes favoritos.

Lo cierto es que la aparición de MM93 en unos ensayos que para el campeón de Cervera (Lleida) estuvieron, de nuevo, en el aire, es la gran noticia de este arranque de Mundial. Este ha sido el cuarto invierno en que Márquez no tiene vacaciones. En el 2018-19, le operaron del hombro izquierdo; en el 2019-20, del hombro derecho; en el 2020-21, su desastrosa lesión en el brazo derecho y este invierno, a la recuperación del húmero derecho, se añadió un segundo episodio de diplopía (el anterior fue en el 2011), que le ha mantenido parado un montón de semana.

“Estoy feliz, muy feliz, pues me he recuperado del todo de la vista”, señaló Márquez antes de viajar a Malasia y tras hacer varios entrenamientos en Ponts con una Honda de motocross, en Portimao (Portugal) con una RC213V Réplica potente y otras sesiones con una Honda CBR600. Márquez no se sube a su Honda de MotoGP desde que ganó el GP de la Emilia Romagna, el pasado 24 de octubre. “Tengo unas ganas locas de probarla de nuevo, aunque deberé ser muy prudente en la toma de contacto en Sepang”.

Mimar el físico

Márquez, que odia el frío y se siente feliz en el calor de Kuala Lumpur, hizo una escapada a Granada con su grupo de amigos y reconoce que se siente cada vez mejor de su brazo derecho. “Ya dije que mi prioridad este año será cuidar mi físico, mimarlo, trabajar en él con un programa muy detallado porque quiero estar al 100%, de lo contrario es imposible volver a competir como quiero yo, con mi propio estilo”.

El líder de Honda, que compartirá la puesta a punto de la nueva Honda con su hermano Àlex, Pol Espargaró y Takaaki Nakagami, asegura que presenciar la victoria de Rafa Nadal en el Open de Australia, tras un montón de meses sin competir y seriamente lesionado, ha supuesto un enorme subidón de adrenalina. “La victoria de Rafa, todo un ejemplo para cualquier deportista y, desde luego, un referente para mí al estar atravesando una situación muy parecida, ha supuesto un empujón enorme de motivación y unas ganas tremendas de seguir peleando. Y, en ese sentido, ojalá pueda volver a ganar como ha hecho él”.

“Para ser competitivo, para intentar ganar, en cualquier deporte, no solo tienes que tener la preparación y las armas adecuadas para hacerlo”, añadió el piloto de Cervera, “sino la garra, la motivación y, sobre todo, la mentalidad que tiene y mantiene Nadal a lo largo de más de cinco horas, que es lo que duró su batalla con el ruso Daniil Medvédev. Impresionante, la verdad. Insisto, todo un ejemplo”.

Márquez, además de sus dos compañeros en Honda, Àlex y ‘Polyccio’, estará acompañado en la parrilla de MotoGP por la pareja Aleix Espargaró y Maverick Viñales, en Aprilia, que promete pelear por el podio; por el eterno tándem de ganadores de Suzuki, integrado por Mir y Álex Rins; por el valiente e intrépido Jorge Martín, ‘rookie’ extraordinario del 2021, siempre candidato al ‘cajón’ y el debutante y portentoso Raúl Fernández, en KTM.