Márquez: "Todos los pilotos estamos contra la guerra, por supuesto"

Los pilotos de MotoGP coinciden en afirmar que, en efecto, este es el Mundial que parece más igualado de los últimos años. Y lo dicen, no solo porque las sesiones de entrenamientos de pretemporada acabasen con más de una docena de pilotos metidos en el mismo segundo o porque las mecánicas, todas, están tremendamente igualadas, sino porque la mezcla de jóvenes valores con veteranos y/o expertos campeones en la parrilla de la categoría reina hará que, al menos, en el arranque, en las cinco primeras carreras, exista la posibilidad, dicen, de que gane cualquier, cosa que viene ocurriendo en los últimos años, desde que Marc Márquez (Honda), gran dominador del 2013 al 2020, se lesionase de gravedad.

Gran igualdad

“MotoGP ha cambiado mucho en los últimos años”, ha señalado el nuevo campeón Fabio Quartararo (Yamaha), que estrena título en Qatar. “Antes, al margen del dominio de Marc (Márquez), que siempre ha sido el piloto referencia para todos, solo había tres o cuatro motos punteras, mientras que ahora, con tantas motos oficiales y muy, muy, buenas, la victoria está más abierta que nunca, no solo en el Mundial, sino en cada gran premio. El nivel es altísimo y eso hará que las carreras sean divertidísimas”.

“El espectáculo está más que garantizado”, señala el italiano ‘Pecco’ Bagnaia, subcampeón del mundo. “Sé que todo el mundo dice que nuestra Ducati es la mejor moto de la parrilla, pero yo solo puedo decir que, en efecto, para mí es la mejor, pero no porque sea la mía sino porque no he probado las demás y, por tanto, parece fácil, desde fuera, decir que la Ducati es la mejor. Lo cierto es que no gana el título desde el 2007, con Casey Stoner”. Eso sí, ‘Pecco’ afirmó que este año sale a ganar y que no siente presión alguna por parte de los responsables de la fábrica de Borgo Panigale “entre otras cosas porque sería imposible que mis jefes deseasen más que yo ganar este título, así que quien más presión se pone soy yo”.

No a la guerra

Marc Márquez, que en su reaparición captó el 75% de las preguntas de la primera conferencia de prensa de este Mundial, volvió a explicar que no se siente favorito, pero sí quiere ser candidato. “Yo también creo, sí, que estamos ante el inicio de un Mundial precioso, pero, como ocurre cada año, debemos esperar, pues ahora hay 12 motos ganadores y, tal vez, tras el quinto GP, ya vemos las cosas un poco más claras. Debemos concedernos ese margen de carreras para saber si realmente hay muchos aspirantes al triunfo”.

Mientras el ‘Diablo’ reconocía que le ha encantado ganar el título y ser más popular en Francia, mientras Maverick Viñales se sentía como niño con zapatos nuevos al correr con su Aprilia en Losail, Márquez respondió, con enorme serenidad y solvencia, la pregunta más complicada de todas: ¿qué opina de la guerra que ha iniciado Rusia en Ucrania? “Mi primera reflexión es mostrar mi perplejidad por todo lo que está ocurriendo. Cómo se puede llegar a este extremo. Es evidente que todos los pilotos decimos “no” a la guerra, por supuesto, todos estamos contra la guerra. Ninguno de nosotros entiende lo que ocurre y todos nos pronunciamos por parar esto, pero solo podemos apoyar a los que sufren, pero eso no es suficiente entre otras razones porque los que tienen que intentar parar esta guerra son personas que tienen más poder que nosotros”.