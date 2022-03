Entrevista a Nadia Padovani: "Victoria titánica de una mujer en un mundo de hombres"

Nadia Padovani era enfermera. Nació en Imola y trabajó, hasta que nacieron sus dos primeros hijos, Lorenzo y Luca, en el Usl cercano al circuito. Luego, cuando su marido, el excampeón del mundo de 125cc, Fausto Gresini, se dedicó en cuerpo y alma a las motos, a su escudería, decidió abandonar su trabajo, dedicarse a sus hijos, tener dos hijas, Alice y Agnese, de 16 y 11 años, y colaborar con su esposo en todo lo que la necesitase, que, hasta su muerte por culpa del covid-19, hace algo más de un año, nunca tuvo que ver con las motos.

Padovani recuerda como su padre, un apasionado de las motos, de Giacomo Agostini y, sí, también de Fausto Gresini, al que conoció cuando ella tenía 20 años y el piloto cumplía los 26, la llevaba al trazado de Imola y animaban a todos los italianos. Padovani aún está temblando por lo logrado, el domingo, en Qatar. “Todavía me pregunto cómo es posible que hayamos ganado la primera carrera que disputábamos como equipo, ¡en MotoGP! y con Enea (Bastianini), casi un ‘rookie’. No hay duda que Fausto nos ha echado una mano allí donde esté. Me parece una gesta enorme. Es una victoria titánica de una mujer en un mundo de hombres”.

El coraje de Fausto

Ni que decir tiene que Padovani, que espera poder encontrar tiempo para que sus hijas, que ya han perdido a su padre, no encuentren a faltar a su madre, asegura que en las últimas tres vueltas del GP de Qatar “mi cerebro echaba humo, es imposible describir todo lo que viví en esos seis o siete minutos, pensando en la muerte de Fausto, en su funeral, cuando nos juntamos todos para volver a empezar, las reuniones con los chicos del equipo para saber si podíamos mantener viva la ilusión de Gresini, esas charlas que acabábamos a las once de la noche…manteniendo la ilusión y el coraje que nos inculcó Fausto”.

Nadia afirma que Fausto iba en la moto de Enea en las últimas vueltas de Lusail. “Su vida eran las motos, su equipo, sus pilotos, los jóvenes que descubría y adiestraba. Él vivía el 90% de los días fuera de casa y dedicaba un 10% de su tiempo a la familia. ¡Eso sí, cuando estaba en casa era una delicia!” De pronto, Padovani se encontró con que tenía que ponerse al mando, al timón, de un equipo de 65 personas. “Jamás me imaginé algo así porque, sí, yo estaba con Fausto, pero no me metía en las entrañas del equipo. Y he tenido que hacer un curso acelerado para saber cómo eran las tripas del equipo. Y he salido adelante porque todos, todos, todos, han puesto el alma en ayudarme, empezando por Carmelo Ezpeleta, el jefe del Mundial, y Ducati, que me ha abierto sus brazos y ayuda desde el minuto uno”.

Nadia asegura, sí, que el motociclismo es, sin duda, un mundo de hombres “pero yo me he sentido estupendamente valorada desde el principio y todo el mundo me ha visto como un ‘team manager’ más del ‘paddock’, tal vez porque todos pensaban en Fausto, sí, por qué no, pero la acogida ha sido estupenda. Al final, tanto en mi equipo como en el Mundial, me siento como en casa, como en familia”.

"Fausto iba en la moto de Enea en las últimas vueltas de Qatar, seguro" Nadia Padovani - 'Team manager' del Gresini Racing

Padovani asegura que si no hubiese heredado, bueno, si no se hubiese “contagiado” de la pasión, ilusión y vitalidad de Fausto, no hubiese podido sacar esto adelante. Nadia afirma que los momentos en los que más estuvo con su esposo, pese a no trabajar en la escudería, fue cuando su corazón quedó destrozado con las muertes de dos de sus jóvenes campeones más queridos, Daijiro Kato (“un ser enternecedor, maravilloso, único”) y Marco Simoncelli (“arrollador, simpático, un grande, puro talento”). “Entonces sí tuve que intervenir, animarle, pues él, como muchos en el 2003 y 2011, cuando ocurrieron esos accidentes y muertes, quería dejarlo todo”. “Fue por esas muertes”, añade Nadia, “que Fausto no quería que nuestro hijo Luca, que lo intentó, fuese piloto”.

“Lo del domingo fue una recompensa única. Fue como tocar, acariciar, el cielo con los dedos, con las manos. Fue una mezcla de emociones, lágrimas y felicidad. Y sé, porque mi móvil tiene cientos de mensajes, que el mundo entero se ha alegrado y eso me proporciona aún más felicidad. Gracias a todos”, señala Padovani, visiblemente emocionada.