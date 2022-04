Nueve pilotos se encuentran en un pañuelo de apenas diez puntos y buscando a quien sea el primer líder sólido de la categoría de MotoGP como principal objetivo, cuando este fin de semana se dispute el Gran Premio de Argentina en el circuito de Termas de Río Hondo.

A este trazado llega como líder el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21), que a su victoria de Qatar unió una undécima posición en Indonesia que le permite mantener la primera plaza, aunque con una exigua ventaja de dos puntos sobre el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) y tres respecto al francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M1), vigente campeón del mundo de la categoría.

Todo está por cambiar cuando apenas se han disputado dos grandes premios de una larga temporada de veintiuna carreras, aunque tras unos comienzos titubeantes la situación no parece estar tan mal para el francés Quartararo, que en Indonesia arrancó una muy valiosa segunda plaza en unas condiciones extremas como consecuencia de las adversidades meteorológicas.

Pero quizás la nota más destacada vuelva a ser la ausencia del ocho veces campeón del mundo, el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quien como consecuencia de la fuerte caída durante el "warm up" de Mandalika, volvió a sufrir un nuevo proceso de diplopía. La revisión médica de última hora aconsejó que no viajase a Argentina pese a que presenta una evolución muy favorable de la parálisis del cuarto nervio derecho afectado. El piloto, no obstante, confía en participar en Austin, su circuito talismán, una semana más tarde si los próximos exámenes oftalmológicos son positivos

Horarios del GP de Argentina de motociclismo

Viernes 1/04/22

Sin actividad por problemas logísticos

Sábado 2/04/22

13:45 – 14:25 Moto3 FP1

14:40 – 15:20 Moto2 FP1

15:35 – 16:20 MotoGP FP1

16:35 – 17:15 Moto3 FP2

17:30 – 18:10 Moto2 FP2

18:25 - 19:10 MotoGP FP2

19:35 – 19:50 Moto3 Q1

20:00 - 20:15 Moto3 Q2

20:30 – 20:45 Moto2 Q1

20:55 - 21:10 Moto2 Q2

22:05 – 22:20 MotoGP Q1

22:30 – 22:45 MotoGP Q2

Domingo 3/04/22

14:30 - 14:50 Moto3 WUP

15:00 - 15:20 Moto2 WUP

15:30 - 16:00 MotoGP WUP

17:00 Moto3 Carrera

18:20 Moto2 Carrera

20:00 MotoGP Carrera