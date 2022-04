Márquez: "La pasión es mi combustible, no vuelvo para ganar"

El día antes de que comience el Gran Premio de Estados Unidos, la tercera carrera del Mundial-2022, en un reasfaltado circuito de Austin, en Texas, después de tres vencedores distintos (Enea Bastianini, en Qatar; Miguel Oliveira, en Indonesia y Aleix Espargaró, en Argentina), más nueve inquilinos diferentes en los tres podios (no ha repito ni un solo piloto), los protagonistas han sido, sin duda, el mayor de los Espargaró (Aprilia), tras ganar su primer GP en 19 años y convertirse en el nuevo líder de MotoGP, y el campeonísimo catalán Marc Márquez (Honda), que regresa tras la enésima lesión en los dos últimos años.

Márquez, motivado

“No estoy aquí para ganar, aunque este circuito se me da tan bien que he ganado siete de las ocho carreras que he corrido en él”, comenzó diciendo MM93. “Estoy aquí porque quiero recuperar las buenas sensaciones, quiero volver a sentirme piloto, quiero olvidar todo lo que me ha ocurrido y, sobre todo, porque la pasión sigue siendo el combustible que nos mueve. Después de sufrir una caía tan fea, tan peligrosa, una de las más peligrosas de mi carrera, en el ‘warm-up’ de Mandalika, pasé una semana muy mala, mucho, muy dura, donde no quería hacer nada, pero, luego, todo el mundo te anima para volver al gimnasio y, la verdad, al ser más leve la diplopía que la última vez, empiezas a recuperar sensaciones mucho antes”.

Márquez reconoció que empieza a tenerle respeto a todo lo que le está ocurriendo, lo que no significa que se esté replanteando su vida ni su carrera deportiva. “Si estoy aquí es para correr y para correr todo lo que pueda. No voy a salir a la pista pensando que me puedo volver a caer, que me puedo volver a hacer daño. He hablado con los doctores, sí, claro, sobre todo por el problema de los ojos y me han dicho que eso puede ocurrir volviendo a correr ahora o volviendo a correr después de descansar, no sé, por ejemplo, todo un año. Se ha convertido en mi talón de Aquiles y con eso he de lidiar, pero para nada me a a frenar. Mi ADN seguirá siendo competir a tope mientras esté bien físicamente, tenga una buena moto y ganas de hacer disfrutar a los aficionados al motociclismo”.

"Todos nos alegramos por la vuelta de Marc. Hay que ser muy valiente y ser muy fuerte mentalmente para superar todo lo que le ha ocurrido en los dos últimos años" Aleix Espargaró - Piloto de Aprilia y líder de MotoGP

Márquez reconoció que, aunque estaba ya bastante recuperado poco antes de que se celebrase el Gran Premio de Argentina, en Termas de Río Hondo, en ningún momento se planteó acelerar su reaparición. “Hablé con los doctores y todos coincidimos que sería mejor esperar y seguir observando la recuperación, tanto física como de la visión y que, a partir de ahí, pensar en volver en EEUU, lo que no hemos decidido hasta muy entrada la semana”. Ni que decir tiene que la incertidumbre que vive el Mundial, la tremenda igualdad con la que ha arrancado la temporada, hace que tanto Márquez como el resto de favoritos y/o candidatos, vean que es posible pelear por el título al haber tantos vencedores distintos (eso ya viene siendo habitual desde que él se lesionó hace dos años) y tantos inquilinos distintos en el podio.

Aleix, dos años más

Aleix Espargaró, por su parte, que reconoció su felicidad extrema, no solo por haber logrado su primera victoria o ser líder del Mundial sino por ver a Marc Márquez, de nuevo, entre ellos, celebró que todo el mundo se alegrase de su victoria en Termas “pues eso es una de las cosas que más orgulloso y feliz me tienen”. Respecto a su futuro, Aleix, que reconoció que su ilusión sería “seguir, al menos, dos años más en Aprilia, aunque de eso no empezaremos a hablar hasta llegar a Europa”, comentó que “todos los pilotos tienen menos puntos que yo y todos los pilotos creen que pueden ganar este Mundial, así que nosotros tampoco vamos a ser menos, pero esto es muy largo y pueden ocurrir muchas cosas”.

El mayor de los Espargaró reconoce, claro, cómo no, que haberse sacado ya la espina de no haber ganado nunca un GP no le cambiará la vida, pero sí le hará plantearse nuevos objetivos. “Sé que muchos creen que, ahora, habiendo ganado y siendo líder del campeonato tendré más presión y nada más lejos de la realidad. La presión, la gran presión, me la impongo yo en un intento de hacer un buen trabajo cada día, no bajar nunca la guardia, trabajar duro, muy duro, con Aprilia, como hemos trabajado desde cuando llegué al equipo hace seis años y, ahora, empezar a disfrutar de lo que hemos sembrado”.

Respecto a la presencia de Marc Márquez, de nuevo, en un GP, Aleix volvió a repetir lo que ha dicho siempre sobre su compañero de parrilla. “Marc es uno de los mejores pilotos de la historia, Marc ha ganado muchos grandes premios, Marc ha ganado muchos títulos, Marc ofrece espectáculo siempre que sale a la pista, Marc, aquí, en Austin, parece invencible, y todos, seguro, todos estamos muy contentos de que vuelva a estar entre nosotros. Hay que ser muy valiente y tener una gran fuerza mental para soportar todo lo que Marc ha tenido que soportar y superar en los dos últimos años y, en ese sentido, su determinación es digna de admirar”.