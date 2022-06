Espargaró: "Ahora ya sé que puedo ganar este Mundial"

Vaya, tuvo que ser en Assen, en ‘la catedral’ donde el veterano piloto catalán Aleix Espargaró (Aprilia), de 32 años, auténtico protagonista del Mundial de MotoGP y, sin duda, uno de los pocos que pueden seguir animando y hasta complicarle al estupendo Fabio Quartararo (Yamaha), actual campeón y líder, la renovación del título mundial, se diese cuenta, según ha contado a El Periódico de Catalunya, medio del grupo Prensa Ibérica al que también pertenece este diario, que “ahora sí creo que puedo ganar este Mundial, no será fácil, eso lo tenemos claro todos, pero en Assen me he sentido lo veloz que quería ser, que necesitaba ser, para pelear con mi amigo Fabio y con ‘Pecco’ Bagnaia, que son los que, junto conmigo, estamos ahí peleando, sin olvidar a los demás, claro, pues en este campeonato hay pilotos velocísimos y ganadores”.

Cuando le preguntas si la de ayer, en Assen, fue la mejor carrera de su vida, Aleix dice que “¡ni hablar!” Para él, claro, después de 234 granes premios sin ganar, toda una vida en las carreras, el triunfo, su primer triunfo en el Mundial, ocurrido este año en Argentina, “es, sin duda, el mejor gran premio de mi vida, pues no solo fue una victoria inolvidable, sino que supusieron 25 puntos y, en Assen, por desgracia, sí, lo tenía todo para ganar pero, al final, solo he conseguido 13 puntos”.

Un gran 'show'

Eso sí, Aleix reconoce que para el ‘show’, la carrera que protagonizó ayer en el precioso y popular trazado de los Países Bajos “es mucho mejor que cualquier otra carrera mía anterior, pues he podido demostrar y eso le divierte mucho a la gente, que es posible adelantar en MotoGP, cuando hay pilotos que dicen que solo se puede adelantar en el Mundial de Superbikes”.

Cuando le preguntó si la manera en que ha remontado de la 15ª a la 4ª posición, con adelantamientos increíbles, como el último, en la penúltima curva de entrada a meta, superando, de golpe, a Brad Binder y Jack Miller, le ha recordado, él que lleva casi 20 años en el Mundial, las proezas protagonizadas por Marc Márquez o Valentino Rossi, el veterano piloto de Granollers dice. “Sí, sí, recuerdo especialmente las remontadas de Marc, pero, no, la mía no ha sido de esas, pues Marc, casi siempre, acababa ganando y yo solo he terminado cuarto, pero ha sido muy, muy, divertido y, sobre todo, he adelantado a piloto de gran nivel con motos muy, muy, buenas y, cuando pasaba ante mi muro y, en la pizarra, me indicaban que les sacaba medio segundo por vuelta, era alucinante. La sensación en pista ha sido tremenda, única”.

El líder de Aprilia y segundo del Mundial, a solo 21 puntos de Quartararo (menos de una victoria, 25 puntos), cuando aún restan 9 grandes premios (225 puntos), reconoce que Aprilia puso ayer, en sus manos, “una moto impresionante, era una moto de otra Liga y ha sido una pena, una gran pena, no poder ganar pues visto el ritmo que tenía en las primeras vueltas he pensado ‘hoy es el día, hoy ganas’. Era un día para aprovecharlo, no tengo tantas victorias, bueno, solo tengo una, y, la verdad, ha sido una lástima, aunque me lo he pasado muy bien”.

Espargaró ha reconocido que ayer se dio cuenta de su auténtica fuerza. “Una cosa es ganar, subirte al podio, hacer una buena ‘quali’ el sábado, pelear con los mejores y otra, muy distinta, sentirte rápido, sentir que la moto te responde a todo, que tienes entre las manos una buena moto y, sobre todo, que tienes velocidad como para pelear con todos. Y, en Assen, al margen de la remontada y los aplausos maravilloso de todo el equipo, me quedo con que soy veloz y eso es lo que me hace confiar en que tenemos posibilidades de ganar este título. Todo depende de ser veloz y yo lo fui en Assen”.

Tanto que Espargaró reconoció que, en la última vuelta, cuando vio la posibilidad, arriesgada, desde luego “pero lo tenía todo perdido, en la sexta vuelta, era 15º, así que debía de jugármela”, de superar al final a Binder y Miller, “puse el mapa 3 de mi Aprilia y, aunque se pierde el control tracción y la temperatura de los neumáticos se dispara, debía jugármelo todo en la última ‘chicane’. Vi que ellos frenaba muy pronto y me dijo ‘mete la moto a saco’, la metí y acabe cuarto”.

Espargaró lamenta no haberle restado más puntos a Quartararo “pues Fabio es muy fino y no va a cometer muchos más errores como este, pero no ha estado mal, no”. En ese sentido, ha recordado que su hijo Max le ha comentado, con tristeza, que su amigo Fabio se había caído. “¡Cómo que se ha caído!, ha estado a punto de tirar a papá, tío. Y nos hemos reído mucho. Luego, ha venido Fabio y no ha querido darle un abrazo, pero se lo dará mañana en casa, seguro. Fabio es un tío limpio, siempre va de cara y, además, sí, es amigo mío”.

El líder de Aprilia mostró, además, su gran alegría por el podio (tercero) de su otro amigo, su compañero de equipo Maverick Viñales, al que él pidió en el ‘team’ de Borgo Panigale. “Estoy tremendamente feliz por su podio, es más, en la última vuelta, he sufrido mucho, pues temía que le ocurriese como a mí, que perdí el ‘cajón’ de Alemania en el último giro. Maverick me ayuda mucho, mucho. Este fin de semana en Assen he aprendido de él, mucho, pues hacía mucho mejor que yo las curvas 12 y 17 y el sábado me enseñó a mejorar mi pilotaje en esos puntos. Y, además, sé que si puede ayudarme a ganar el Mundial, lo hará. Me lo ha dicho y sé que será así ¡vaya que sí!”