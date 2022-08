El día que un imitador de Márquez confundió a todo el Mundial

Todo es diferente en Inglaterra. Todo. No solo el mar, no solo la moneda, no solo el sistema métrico, no solo la forma de conducir, ya ni les cuento la comida ¡Dios!, también el clima es diferente, no hace ni la mitad de calor que en España. Pero, eso sí, son unos enfermos del motor, de la tradición, de la mecánica, de los coches y motos clásicas, aquí no votarían, no, a una alcaldesa que prohibiese que los preciosos automóviles del pasado, impecables, que funcionan como relojes y que, desde luego, contaminan muchísimo menos que los cientos de cruceros que Ada Colau permite atracar en Barcelona, circulasen por las carreteras y ciudades de esta gran isla.

Por eso, llegado el Gran Premio de Gran Bretaña, la semana se convierte en una fiesta permanente de los amantes de las motos. Y por eso cientos de aficionados se acercan al mítico y popular circuito de Silverstone donde ayer, sin ir más lejos, un montón de ‘motards’, apasionados aficionados, entraron con sus motos, liderados por el gran Randy Mamola, en el trazado donde se correrá este fin de semana el GP y dieron dos vueltas al circuito. Uno de ellos iba totalmente equipado de Marc Márquez Alentá. Todo él: mono, guantes, botas, casco y, por supuesto, moto, una impresionante y carísima Honda CBR Réplica de GP, con la que nos hizo pensar a todos ¡falso! que los rumores que situaban a MM93, de nuevo, en el boxe del equipo Repsol Honda eran ciertos. [Consulta la clasificación del mundial de MotoGP] Recuperación en marcha No, ¡ojalá!, fuese así. Márquez sigue dando pasos, en su casa de Madrid, en su recuperación, tanto que ayer colgó en su instagram una foto nadando, es decir, con el brazo y hombro derecho a pleno rendimiento y la leyenda pronunciada por el mítico Muhammad Ali: "No cuentes los días, haz que los días cuenten". Y, sí, el imitador de Márquez siguió inyectando ilusión a un campeonato que espera, cuanto antes, el regreso del que fuese su insustituible monarca, curiosamente el muchacho que impidió que uno de los grandes, el italiano Andrea Dovizioso, entonces en Ducati, se proclamase campeón, teniendo que conformarse ‘Dovi’ con tres subcampeonatos. Dovizioso acaba de anunciar que se jubila tras el GP de Misano, es decir, antes de que acabe el Mundial-2022 y será sustituido por el veterano Cal Crutchlow. Márquez ya nada. "No cuentes los días, haz que los días cuenten", escribió MM93 recordando a Muhammad Ali En Silverstone arranca la segunda y definitiva parte del Mundial. El líder y campeón, Fabio Quartararo, contará con la dificultad de tener que cumplir, en las tres primeras vueltas, con una ‘long-penalty’ por haber derribado a Aleix Espargaró en Assen, lo que le puede complicarle el podio. "Estará con nosotros, seguro", dice Aleix, que espera que Inglaterra y Austria le permitan acercarse aún más al ‘Diablo’, que le supera solo por 21 puntos. [Consulta el calendario del mundial de MotoGP] Se acaban de cumplir cinco años del fallecimiento ¡vaya desgracia! ¡menuda mala suerte! del gran Ángel Nieto y, por clásico, Inglaterra también le recuerda como un grande. Y ahí están sus herederos manteniendo en alto el motociclismo español. Como Pedro Acosta que, al parecer, sí, podrá correr en Silverstone, pese a que su fémur izquierdo aún no está del todo sano, curado. O Jorge Martín, que asegura que se la juega en las dos próximas carreras, pues quiere que Ducati le seleccione a él y no a Enea Bastianini para ascender al equipo oficial de la firma de Borgo Panigale en el 2023.