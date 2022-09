Miller a Márquez: "¿Que vienes en perfil bajo? ¿Tú? ¡Ya, sí, seguro!"

El Mundial completa este fin de semana el triple Aragón-Japón-Tailandia en el circuito de Buriram donde, en principio, el tiempo amenaza lluvia como ya ocurrió en el trazado de Motegi, el pasado fin de semana, cuando, en seco, el australiano Jack Miller (Ducati) protagonizó "la mejor carrera de mi vida, en serio, no me esperaba ganar con esa solvencia" y donde Marc Márquez (Honda), que partía desde la 'pole position', después de haber conseguido la última, en el mismo trazado, 1.071 días antes, consiguió una brillantísima y solvente cuarta plaza "sin dolor y, lo que es más importante, pudiendo apretar al final, en las últimas vueltas, cuando forcé para superar a Miguel Oliveira (KTM) y lograr la cuarta posición, nada lejos del podio".

Los pilotos reconocieron que la incertidumbre del clima les va a hacer sufrir a lo largo del fin de semana. "Yo estoy tranquilo porque siempre, siempre, me he movido y corrido muy bien sobre mojado", explica Miller. "Yo, la verdad, prefiero que no llueva pues no sé qué ocurre pero mis sensaciones con esta Ducati, en mojado, no son buena y vengo de una caía, aún inexplicable, en Japón", señaló 'Pecco' Bagnaia, que, tras su error en Motegi, sigue segundos, pero a 18 puntos de Fabio Quartararo (Yamaha), que parece dispuesto a asumir "sin sufrimiento y con resignación el clima que nos toque".

Que llueva, que llueva

Márquez, sin embargo, y dado su estado físoco ("aún me falta mucha, mucha, fuerza en el brazo derecho") prefiere, sí que lleuva "aunque no está en mi mano que sea así. Prefiero que llueva, aunque en seco también fuimos bien en el único ensayo del viernes en Motegi, porque así tienes que hacer menos esfuerzo físico, lo que agradece mi húmero y hombro derecho y, además, los puntos débiles de la Honda se notan menos en esas circunstancias y es mucho más fácil de pilotar".

Cuando le pasaron imágenes en un monitor sobre su última victoria en Buriram, en el 2019, cuando derrotó al 'Diablo', en la última curva de la última vuelta, conquistando su octavo título mundial, Márquez comentó: "Voy a tener que cambiar ese adelantamiento, pues ya está muy visto. No, en serio, no creo que lleguemos tan bien como para poder pelear por la victoria y, no siquiera, el podio este domingo. Venimos en perfil bajo....." Y, de pronto, Miller, que estaba sentado a su izquierda, gritó "¡perdón, Marc! ¿tú en perfil bajo? ¿lo dices en serio?, no me lo creo! ¡ya, sí seguro!", lo que provocó ciertas sonrisas entre los presentes MM93, el propio Jack, claro, y Brad Binder.

Márquez insistió que, sí, que se siente muy bien (o mejor de lo previsto), pero que aún no está para ganar. Evidentemente, como siempre, ninguno de sus compañeros de parrilla le cree. Es más, antes de la salida de Motegi, todos, todos, apostaron por él. "Yo sigo pensando que para ganar se tienen que juntar muchas cosas, pero hemos llevado aire fresco a nuestro garaje, Honda está trabajando muy duro, estamos probando muchas cosas, un chasis de carbono en mojado, otro de aluminio en seco, pronto tendremos que empezar a intercambiarlos y probarlos en todas las condiciones, aquí tengo más cosas que probar de cara a la moto del 2023, es decir, que no nos hemos rendido y vamos trabajando el presente y el futuro".

Alguien, entonces, le preguntó a Miller si estaba más nervioso por la carrera de este fin de semana o por su boda. "¿Boda?, perdón ¿te vas a casar?", le dijo, entonces, Marc, intercambiando los papeles en la sala de prensa. "Sí, la boda es el próximo fin de semana, pero yo no sé nada de eso. Ruby (Mau, su novia y futura esposa) se ha encargado de todo, yo solo me tendré que presentar allí, sin presión, y portarme bien".