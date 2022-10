Márquez: "Doohan me dijo que, tras la operación, aprendería a ganar de otra manera"

Australia. Phillip Island. Se va terminando el Mundial de motociclismo. Solo quedan tres etapas: Australia, Malasia y Valencia. Phillip Island, circuito que encanta, que enamora, que entusiasma a todos los pilotos y lugar celestial para todos. La pelea por el título de MotoGP sigue metida en un puño: Fabio Quartararo (219 puntos), ‘Pecco’ Bagnaia (-2), Aleix Espargaró (-20), Enea Bastianini (-39) y Jack Miller (-40). Quedan 75 puntos en juego. El ‘Diablo’ dice, con razón, que él ya sabe lo que es ganar estando solo “así fue como gané el título el año pasado”. Y Bagnaia cuenta, con la boca pequeña, “que no necesito ayuda para derrotar a Fabio”. No sé yo.

Y, en medio de esa tremenda lucha, Marc Márquez buscando su refundación, consagrando, con enormes actuaciones y mejores resultados de lo esperado, su regreso a la alta competición tras su cuarta operación en el brazo, húmero y hombro derecho. Estamos en Australia, así que MM93 habló de su amigo y admirado Mick Doohan, pentacampeón de 500cc. “Hablo mucho con Mick porque él, como Alberto (Puig, jefe del equipo Repsol Honda), tiene mucha experiencia en lesiones serias, graves, en operaciones complicadas. Hablé con Mick antes de la cuarta intervención y me dijo que me operase, que era el camino, y que, tras la intervención, seguro volvería a encontrar la manera, el estilo, distinto, tal vez, para volver a competir, para volver a ganar, aunque no fuese de la misma manera”.

Elogios a Phillip Island

Márquez, como el resto de compañeros de parrilla, elogia, no solo el trazado, sino el lugar donde se encuentra Phillip Island, pegadito al océano Índico. “Es hermoso correr aquí, muy divertido, es todo muy veloz, pero tienes que tener, el viernes, un buen inicio, de lo contrario no es fácil enderezar el camino. Si todo te fluye desde el primer minuto de entrenamiento, todo te va bien, seguro. Aquí vas muy rápido y tienes que tener un buena relación con la moto para que todo te salga redondo”. Márquez reconoce haberse recuperado bien del gran esfuerzo de Japón y Tailandia “pues esta semana de descanso ha sido vital para que los músculos del brazo derecho recuperen su tono, pues vuelve otro doblete”.

Es verdad que Márquez dijo, antes de decidir reaparecer en Motorland (Aragón), que no hubiese escogido Phillip Island para volver a competir pues era un trazado muy veloz, pero ya lleva varias carreras y, por tanto, ya todo va mejor. Y, en ese sentido, el muchacho de Cervera (Lleida), ahora instalado en Madrid, comparte plenamente la felicidad que muestran todos los pilotos por competir en un trazado que les provoca muy buenas sensaciones.

"Aquí no se corre, aquí se baila. Si logras forzar la moto, disfrutas muchísimo" Jack Miller - Piloto de Ducati Corse

“Estamos en un lugar único. En MotoGP, no tienes demasiado tiempo para ver el paisaje, el oceáno, mientras corres, pero es precioso correr aquí”, señala Quartararo. “Aquí no tienes que frenar a lo bestia y puedes disfrutar de curvas velocísimas como la 3, la 7, la 8, la 9 y la de entrada en meta. Es muy, muy, rápido y, si estás bien, disfrutas muchísimo”.

Un GP muy diferente

“No parece un fin de semana de carreras normal, habitual. No parece que vengas a correr. No vives en un hotel, vives en casas, te haces el desayuno….no sé, es un lugar fantástico”, comenta Bagnaia, que le ha restado 89 puntos a Fabio en las últimas siete carreras. “Estas más relajado que otros grandes premios y el trazado es, digamos, a la antigua, clásico, muy divertido y veloz, sí”.

“Qué voy a decir yo de mi casa”, dice Miller, feliz tras haberse casado, hace cinco días, con Ruby. “Es cierto que a todos nos gusta Phillip Island. ¿A quién no le gusta un lugar tan hermoso? Aquí no se corre, aquí se baila, porque todo es muy fluido. Hay cambios de dirección continuos, subidas y bajadas y te lo pasas muy bien pilotando. Bueno, eso si consigues una gran comunión con tu moto, que es lo que nos está pasando este año a todos los pilotos de Ducati”.

“Pues sí, es cierto, a todos nos encanta Phillip Island”, explica el mayor de los Espargaró. “La velocidad media es muy alta, aquí el pilotaje cuenta mucho y por eso disfrutamos mucho. Vas enlazando curva tras curvas, no tienes frenadas fuertes, todo fluye y la adrenalina se va acumulando en tu cuerpo. Es divertido, siempre y cuando te vayan saliendo los tiempos”.