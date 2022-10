Honda abraza a Márquez como su gran salvador

Ha sido regresar Marc Márquez y cambiarles la cara a todos, no solo en el equipo Repsol Honda, sino también, también a los ingenieros del departamento de competición HRC. Reaparecer Márquez y aparecer, en el GP de Austria, donde Marc solo fue de observador, los grandes jefes Shinichi Kokubu y Tetsuhiro Kuwata, para decirle a su ocho veces campeón del mundo que iban a hacer lo que él les pidiera para salir del hoyo. Viajar Márquez a Motegi, para correr el Gran Premio de Japón, y aparecer en su boxe el todo poderoso presidente de Honda, Toshihiro Mibe, para decirle que confían ciegamente en él para volver por sus fueros.

El único que cuenta

Y es que Márquez es el único capaz de pilotar y evolucionar la RC213V, incluso la mala, como la de este año. Es verdad, como se quejan los otros pilotos oficiales, especialmente Pol Espargaró y Alex Márquez, que a ellos no les hacen ni caso. Tan poco caso les hacen que ya han firmado por Ducati y KTM, respectivamente, para correr, en el 2023, con esas marcas. “He tenido la sensación durante todo el tiempo que no ha estado Marc que o se nos escuchaba poco o no se nos escuchaba. Y fue aparecer Marc en el test de Misano y ponerse todo Honda a trabajar para él. Creo que Honda ha vivido en estado de shock mientras no ha tenido a Marc”, confesó ‘Polyccio’ recientemente a Motorbike Magazine.

Los demás pilotos pueden quejarse, vale, pero lo cierto es que Márquez, pese a perderse seis grandes premios, sigue siendo el que más puntos ha sumado: 34 más que su hermano, 35 más que ‘Polyccio’ y 38 más que Nakagami. Es lógico y normal que Honda solo piense en Marc. Por eso encargaron un nuevo basculante de aluminio a Kalex nada más reaparecer Marc; por eso le llevaron una aerodinámica nueva a Misano para que la probase solo Marc; por eso le han montado una alitas en su colin en Phillip Island…y por eso Márquez les premió con la ‘pole’ en Motegi, la casa de Honda, y hoy ha logrado la primera fila en Phillip Island, a tan slo 13 milésimas de segundo, de un vertiginoso Jorge Martín (Ducati).

"Honda ha vivido en shock sin Márquez. Hasta que no apareció Marc, en Misano, no se pusieron a trabajar" Pol Espargaró - Piloto del equipo Repsol Honda

Márquez es un prodigio de piloto y el único capaz de, en plena recuperación de su cuarta operación en el brazo, húmero y hombro derecho, pelear con los de delante, pasarse todo el viernes probando cosas nuevas para la Honda del año que viene, utilizar solo el ensayo del sábado para preparar la carrera y, en la ‘quali’ australiana, ser el segundo mejor. Eso es inimaginable en ningún otro piloto después de dos años de viacrucis y cuatro operaciones a cuestas, con sus rehabilitaciones interminables.

Lo importante es el 2023

“Sé que la gente espera que logre un podio y hasta una victoria antes de que concluya este Mundial, pero mi programa no es ese, no”, explica el piloto de Cervera (Lleida) a El Periódico. “Si se dan todas las circunstancias, que son muchas, intentaré no desaprovechar la ocasión que se presente en Australia, Malasia o Valencia, pero lo importante es trabajar para el 2023, tanto física como técnicamente. La moto que debe volar es la del 2023 y yo debo estar bien físicamente, a tope. Ese es el objetivo de este año”.

Márquez reconoce que empieza a estar ya cerca de los mejores y eso le anima, no para ganar sino positivamente de cara a la recuperación total. “Hacer buenos cronos, buenas carreras, significa que la recuperación va por buen camino. Ya no tengo limitaciones. Ya puedo entrenar normal y hasta protagonizo, como hoy, ‘salvadas’ de las de antes. ‘Salvadas’ en las que todo el cuerpo, también el brazo derecho, reaccionó de la forma adecuada, como en el 2019”.