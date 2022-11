Vuelve el Gran Premio de MotoGP. El Circuito Ricardo Tormo volverá a acoger la última carrera del Mundial de motociclismo, que se celebrará los días 4, 5 y 6 de noviembre. La organización del evento espera lleno total como los años anteriores. El precio de las entradas varía en función de las diferentes tribunas, los precios son los siguientes:

Tribuna de Boxes: 190 euros

Tribuna Naranja: 130 euros

Tribuna Amarilla: 125 euros

Tribuna Azul: 99 euros

Tribuna Verde: 85 euros

Tribuna Roja: 60 euros

Tribuna Blanca: 48 euros

No obstante, los más pequeños podrán acudir al circuito de Cheste por mucho menos, exactamente por la mitad del precio de las entradas para adultos. Los niños y adolescentes de entre 6 y 16 años pueden comprar la entrada Junior por el siguiente precio:

Tribuna de Boxes: 95 euros

Tribuna Naranja: 65 euros

Tribuna Amarilla: 62,5 euros

Tribuna Azul: 49,5 euros

Tribuna Verde: 42,5 euros

Tribuna Roja: 30 euros

Tribuna Blanca: 24 euros

En cuanto a las preguntas más preguntes sobre las entradas entre los asistentes, la organización ha decidido facilitar una gran cantidad de información para resolver las posibles dudas.

En mi entrada pone 6 de noviembre ¿Puedo ir también ir el viernes y el sábado?

Sí. Todas las entradas del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana son válidas para los tres días, el viernes con los primeros libres, el sábado con la clasificación y el domingo con las carreras. Sólo algunas entradas VIP están diferenciadas por días. Recuerda que si vas a compartir tu entrada con otra persona, es decir, si tu vienes el viernes y tu amig@ lo hará el sábado por ejemplo, debes desvincular la entrada de tu pulsera identificativa en el acceso.

¿Tengo que canjear mi entrada por una pulsera?

Sí, cuando llegues por primera vez al Circuit, en el mismo acceso, nuestro personal, tras validar tu entrada, la vinculará al chip de tu pulsera. Esta pulsera es de seguridad y no se puede quitar, ya que, como tu entrada, es personal e intransferible y te valdrá para los tres días. Además de ganar en agilidad las siguientes veces que entres o salgas del Circuito, al ser del color de tu tribuna, los controles de acceso a la misma son muchos más rápidos, al ser más fácil identificarse ante el personal de control en las escaleras.

¿Puedo salir y volver a entrar?

Sin problemas, haciendo uso de tu pulsera identificativa en los controles, hasta la hora de cierre.

¿Con qué tipo de objetos puedo entrar al circuito?

La legislación del deporte actual nos impone la prohibición de determinados objetos dentro del recinto, entre los que se encuentran armas, objetos peligrosos, envases metálicos, bebidas alcohólicas, etc. Tienes una explicación y ejemplos aquí.

¿Cuánto cuesta el aparcamiento?

El parking del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana es gratuito. Por favor sigue las instrucciones de los compañeros que trabajan en el aparcamiento y ellos te ayudarán a encontrar la mejor ubicación.

¿Los niños pagan entrada?

Los niños pagan hasta los 5 años de edad (incluidos). De 6 a 16 hay entrada Junior, que cuesta la mitad de una entrada de adulto. Menores de 6 no necesitan entrada, pero no tienen derecho a asiento, es decir, deben ir siempre acompañados y en la grada se sentarán en brazos si no hay disponibilidad.

Este año ¿hay zona de acampada?

No, este año, igual que los dos anteriores no hay zona de acampada

He comprado una entrada, pero no la he recibido por email ¿Qué hago?

Debes revisar la bandeja de spam de tu correo electrónico. Si no la encuentras allí ponte en contacto con nosotros en tickets@circuitricardotormo.com y te echaremos una mano. Si tienes la referencia de compra, puedes recuperar tus entradas en: https://entradas.circuitvalencia.com/circuitvalencia/es_ES/tickets “reenviar entrada”.

¿Es necesario imprimir la entrada o la puedo llevar en el móvil?

La puedes traer en el móvil pero asegúrate de que vas a tener batería durante todo el día porque la puedes necesitar en cualquier momento.

¿Tenéis una grada accesible para Personas de Movilidad Reducida?

Sí, este año se habilita por primera vez una grada con localidades accesibles al final de la recta de meta. Se trata de una ubicación muy interesante y sin ningún tipo de barrera para poder disfrutar por completo del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana. Puedes solicitar la información en tickets@circuitricardotormo.com y comprar las entradas para la tribuna para personas con movilidad reducida aquí.

Vengo con una autocaravana. ¿Puedo acampar en el aparcamiento?

No. Los aparcamientos se vacían cada tarde a las 20 horas y se vuelven a abrir a la mañana siguiente. Hay un aparcamiento especial para autocaravanas en el que no está permitido abrir avances ni instalar sillas y mesas, y en el que no hay ningún servicio de camping.

¿Puedo comprar un pase de paddock?

Los pases de paddock no se comercializan. Los equipos y patrocinadores tienen la oportunidad de invitar a algunos afortunados que conviven en el paddock del Circuit con pilotos mecánicos, ingenieros y demás profesionales que componen la familia de MotoGP.