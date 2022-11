La última prueba del Mundial de Moto3 nos ha dejado una imagen que está dando mucho que hablar. Los pilotos Jaume Masiá y Kaito Toba han tenido una importante pelea tras tocarse en una curva y caerse en la tercera sesión de entrenamiento del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, hecho que ha sido retransmitido en directo por DAZN.

Cuando buscaron sus respectivas motos tras la caída y no pudieron recuperar la marcha, ambos comenzaron a discutir. Toba le dio unos golpecitos en el casco a Masiá, al que no le sentó nada bien el gesto y le propinó un puñetazo, acción que inició una pelea que no llegó a más gracias a la reacción de los comisario y el personal del circuito que estaban en la zona del accidente.

¡¿PERO ESTO QUÉ ES?! 😳



Jaume Masiá y Kaito Toba se fueron al suelo... ¡Y acabaron llegando a las manos! 😮



Los pilotos perdieron el control y serán sancionados 👀 #ValenciaGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/6vI7sjdrFB — DAZN España (@DAZN_ES) 5 de noviembre de 2022

"¡Uy, uy, uy! Sanción, sanción para ambos", llegaron a decir con estupefacción los comentaristas de DAZN que estaban narrando esta tanda de entrenamientos libres.

Por el momento, la dirección del Mundial de Moto3 todavía no ha desvelado el castigo que impondrá para Masiá y Toba, pero parece previsible que ambos pilotos serán sancionados por conducta antideportiva.