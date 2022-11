No se alcanzó el lleno este sábado por muy poco en las gradas pero para este domingo lo habrá. Seguro. El Circuit Ricardo Tormo agotó las entradas a la venta poco después del mediodía y por primera vez en cinco años volverá a registrar hoy un lleno con más de 80.000 espectadores, el máximo permitido por razones de seguridad y accesos, ya que ahora no se abre la ‘pelousse’ que se llegaba a ocupar en sus primeros años. Las de 2013, 2015 y 2017 fueron las últimas temporadas en las que también se agotó el papel. Y es que Cheste ha celebrado 24 ediciones de grandes premios, en 19 de ellas como broche final del campeonato. Y después de la doble cita de 2020 antes de que Portimao tomara el relevo, en 2021 recuperó su lugar habitual al final del calendario, en una edición de mascarillas y protocolo contra el covid. Ahora es todo diferente. Muy diferente.

Caras conocidas en el Gran Premio de Cheste: de Victoria Federica a Valentino Rossi La vuelta de una normalidad casi plena al Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana ha disparado no solo la presencia de aficionados, precisamente tras la temporada en la que se bajó de la moto la última leyenda del ‘Big-4’, Valentino Rossi, sino también la lista de vips y personalidades que acuden este año para ver el desenlace de los títulos de MotoGP y de Moto2 en el Circuit Ricardo Tormo. Así, expilotos como el propio Rossi y Giacomo Agostini, los dos más laureados de todos los tiempos, están este fin de semana en València,, así como también actores y actrices, deportistas, cantantes, y sobre todo muchos influencers y creadores de contenido, señal de los nuevos tiempos, figuran en la lista de invitados de Dorna y de los equipos que hizo pública ayer el Circuit. Sin olvidar muchos ilustres habituales de la cita valenciana, deportistas de otras disciplinas a la vez que amantes del motor, como los exciclistas Joaquin ‘Purito’ Rodríguez y Fabio Aru, o el exfutbolista del Valencia CF Amedeo Carboni. Entre los influencers con miles y miles de seguidores en las redes están la nieta del rey emérito Victoria Federica, María Pombo, Gemma Gallardo, Laura Matamoros y la valenciana Esperansa Grasia (Gemma Palacio), Daniel Illescas, Vanesa García, Carlos Segarra Capilla y la coreana Caroline Park. Entre los deportistas hay olímpicos como el piragüista español oro y plata Marcus Cooper, el atleta velocista italiano Marcell Jacobs, y la española del Barça Raquel González Campo, y más ciclistas y pilotos como Álvaro Bautista, ex de MotoGP y que apunta ahora al título del Mundial de Superbike, Stefan Everts y Liam Everts, pasado y presente del motocross, y Tom Pages, piloto francés de freestyle, o la valenciana Nerea Martí, de las W Series y BMW. Además de Wyn Masters, ciclista de BTT. Valentina Zenere, actriz argentina, modelo y cantante, es una de las invitadas de Dorna. Álvaro de Luna, Dani Fernández y Óscar Daniello (Delafé) completan la nómina de cantantes, y Ana Duato y Pablo Chiapella de la actrices y actores. También asisten al GP el chef Nandu Jubany, el hombre de negocios Pablo Castellano, el ministro y diputado de deportes griego Lefteris Avgenakis, y otro miembro de la aristocracia europea como Charles Henry Gordon-Lennox (Mr. Googwood), duque de Richmond.