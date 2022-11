Culminó la gesta. Augusto Fernández es ya nuevo campeón del mundo de Moto2. El piloto mallorquín, que finalmente no tuvo que luchar hasta el último giro en Cheste para alzarse con el título de la categoría intermedia debido a la tempranera caída de Ogura, finalizó la carrera segundo, solo por detrás de su compañero Acosta. El único rival que le hacía sombra al mallorquín y tenía posibilidades matemáticas de arrebatarle el campeonato, el japonés Ai Ogura, se fue al suelo a falta de 18 vueltas para el final y dejó en bandeja el título al mallorquín. Augusto se corona tras seis años luchando en la categoría.

El de Pina conquista el Mundial en la última carrera del campeonato, tras un año que arrancó de manera titubeante, pero en el que se fue haciendo fuerte con el paso de las carreras. Lo hace habiéndose subido al podio en ocho ocasiones, cuatro de ellas sobre el primer escalón (Le Mans, Schsenring, Assen y Silverstone), hasta Cheste y sumando tres ceros que han dejado el título en juego hasta el último Gran Premio. Augusto ha tenido la fortuna de poder celebrar el campeonato junto a los suyos, ante amigos y con familiares. Compartiendo una alegría que llevaba muchos días conteniendo y habiendo sabido gestionar la tensión y los nervios de manera formidable.

¡@AFernandez37 YA ES CAMPEÓN DEL MUNDO DE MOTO2! 🔥



Ai Ogura estaba arriesgando mucho, dándolo todo... ¡Y SE FUE AL SUELO! 😳 La caída del japonés convierte a Augusto en el nuevo rey de la categoría ✨#ValenciaGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/RC19F57jhw — DAZN España (@DAZN_ES) 6 de noviembre de 2022

Con este título, son ya nueve los campeonatos que han levantado los pilotos mallorquines en el Mundial. Arrancó la gesta Jorge Lorenzo y esta fue secundad por Joan Mir e Izan Guevara. Ahora es Fernández quien escribe su nombre con letras de oro en la historia del motociclismo internacional, un premio por el que lleva luchando toda una vida y que le catapulta como uno de los deportistas más importantes de Mallorca.

[Clasificación del Mundial de Moto2]

El de Pina llegaba a la carrera en la que se jugaba el título con todo de cara. El piloto de KTM Ajo aventajaba en 9,5 puntos a Ogura, corría en un circuito que le gusta especialmente y arrancaba en la parrilla de salida desde la primera fila, solo por detrás de Alonso y de su compañero de equipo, Pedro Acosta.

El arranque del mallorquín sobre el asfalto valenciano no fue el soñado. En la primera vuelta Ogura subía tres posiciones y se colocaba segundo. Fernández seguía de cerca al grupo de cabeza, en el quinto puesto, lo que le permitía seguir por delante del japonés en la general, pero a solo 0,5 puntos. Alonso forzaba demasiado, buscando el rookie y rodaba por los suelos a las primeras de cambio, algo que aprovechaba el mallorquín para subir un puesto en la clasificación provisional.

Arbolino marcaba el ritmo, con un Pedro Acosta que acechaba, en todo momento y desde la tercera posición, al piloto nipón. Augusto decidía contemplar desde la distancia el espectáculo y este no tardo en llegar. A falta de 18 vueltas para el final, Acosta forzaba y Ogura se veía obligado a apretar los dientes, una jugada que no le salió bien. El nipón caía al suelo mientras intentaba huir un poco de la presión de Pedro Acosta, con el que estaba luchando intensamente y proclamaba, de manera matemática, a Augusto como nuevo campeón del mundo.

[Calendario y resultados de Moto3]

"Sencillamente estaba buscando la victoria y cometí un error. Tiré demasiado del freno delantero y me caí", valoraba el japonés al término de la carrera. "No sé ni qué decir. Me tengo que pellizcar para empezar a creérmelo. Todos en casa lo hemos sufrido mucho, nos ha costado un montón y no ha sido fácil. Se ha superado cada día, con las dificultades que vienen", reconocía su padre Augusto pocos segundos después de que su hijo atravesara la línea de meta en segunda posición.

Augusto festejó su titulo rodeado de los suyos. Escaló la grada Oeste para celebrarlo con amigos y familiares y dos compañeros, disfrazados de conejo, se abalanzaron sobre él para felicitarle. El mallorquín es conocido con el sobrenombre del 'conejo de Sencelles'.

El mallorquín cierra con este Mundial su participación en Moto2. El curso que viene el piloto será el único rookie que correrá en la categoría reina. Allí compartirá escenario con Joan Mir y se verá las caras con los grandes gallitos de MotoGP. Bagnaia, Quartararo y Marc Márquez ya esperan.