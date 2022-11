Cero sorpresas: Bagnaia, nuevo campeón de MotoGP

Era tan complicado, era tan difícil, habían tan escasas posibilidades de que se produjese la carambola que no ocurrió. Antes 92.000 aficionados, que asistieron, la verdad, a una carrera bastante aburrida, en la que, desde la salida, se construyó un trenecito liderado por los españoles Àlex Rins (Suzuki), Jorge Martín (Ducati) y Marc Márquez (Honda), que acabó en el suelo a mitad de gran premio, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), de 25 años, acabó convirtiéndose en el nuevo y flamante campeón del mundo de MotoGP, precisamente en sustitución del francés Fabio Quartararo (Yamaha), que para repetir título debía ganar y que el de Turín no acabase entre los 14 primeros.

Remontada espectacular

Ganó un extraordinario y fabuloso Àlex Rins (Suzuki), que le dedicó un segundo triunfo a la firma japonesa, que deja incomprensiblemente el Mundial, mientras que el 'Diablo' solo pudo ser cuarto, pese a pelear mucho y el favorito y líder, Bagnaia, se conformó, serenamente, con la novena plaza, que le sobraba para conquistar su segundo título mundial y le convertía en el nuevo rey de la categoría, el tercero distinto (Joan Mir, 2020; Fabio Quartarro, 2021 y 'Pecco' Bagnaia, 2022) después que el campeonísimo Marc Márquez (Honda) se lesionó en Jerez hace dos largos años.

DE CAMPEÓN A CAMPEÓN



Es el traspaso de poderes, pero también una señal de respeto después de una batalla preciosa. Bravo Pecco. Bravo Fabio 👏👏👏👏👏#ValenciaGP🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/0CfOKJzuXv — DAZN España (@DAZN_ES) 6 de noviembre de 2022

Bagnaia, muy criticado en las redes sociales italianas porque muchos aficionados no le consideran un gran campeón pese a haber ganado la barbaridad de siete grandes premios este año y haberle remontado 105 puntos a Quartararo en las últimas nueve carreras, le da a Ducati su primer título mundial de pilotos en 15 años, ya que el último se lo proporcionó el australiano Casey Stoner, en el 2007. Y, además, Bagnaia se convierte, desde el 2009, en el primer italiano que conquista el título campeón del mundo de MotoGP, pues el último rey fue Valentino Rossi, que hoy, al igual que el mítico Giacomo Agostini, estaba en Cheste (Valencia) para rendir honores al nuevo campeón.

[Clasificación del Mundial de MotoGP]

Palabras de los campeones

"La verdad es que no podíamos darle a Suzuki, con la que he aprendido muchísimo a lo largo de estos años, un final más precioso y más emocionante, con dos victorias para cerrar esta maravillosa época", reconoció Rins, orgulloso e su gesta. "Antes de empezar pensaba que si hacía una buena salida, podía presentar batalla y, sí, estoy muy contento por mí, por el equipo, por la marca y, sobre todo, por los 92.000 aficionados que nos han apoyado en Valencia".

¡ES PRECIOSO! 🔥👏👏



Los dos líderes del campeonato luchando codo con codo. Dejándolo todo en la pista, pero con limpieza. ¡Qué bonito! ¡Qué espectáculo!#ValenciaGP🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/AoUNGbtEVM — DAZN España (@DAZN_ES) 6 de noviembre de 2022

"Suena muy bien eso de ser campeón del mundo de MotoGP", contó Bagnaia antes de subirse al podio. "Mi ilusión, mi intención, mi propuesta, era acabar entre los cinco primeros, pero nada más empezar la carrera ya me he dado cuenta de que tenía muchos problemas en el tren delantero y ha sido imposible domesticar hoy a mi moto", siguió explicando 'Pecco'. "Cuando he visto que era imposible pelear con los de delante, he cambiado el chip y he pensado solo en mantenerme en carrera, de pie, y soñar con el título, misión que estaba en mis manos. No puedo más feliz, por mí y, sobre todo, por Ducati, que se lo merecía".

[Calendario y resultados de MotoGP]

¿Órdenes de equipo? A la basura las órdenes de equipo 😅😅



Marini superando a Bagnaia en la recta final de carrera#ValenciaGP🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/gjqTpJoiSu — DAZN España (@DAZN_ES) 6 de noviembre de 2022

Mundial de MotoGP: 1. 'Pecco' Bagnaia (Italia), 265 puntos; 2. Fabio Quartararo (Francia), 248; 3. Enea Bastianini (Italia), 219; 4. Aleix Espargaró (España), 212 y 5. Jack Miller (Australia), 189.