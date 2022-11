Cinco días de ensueño son los que lleva el nuevo piloto de MotoGP Augusto Fernández, que ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación en el Circuito de Llucmajor después de proclamarse campeón de la categoría intermedia del Mundial de Moto2.

Amigos, familiares y allegados se han reunido en el circuito para ver con cara de emoción cómo el corredor que conocen desde pequeño contestaba preguntas con una sonrisa de oreja a oreja. Aún perplejo por la hazaña conseguida después de "varios intentos fallidos", Augusto Fernández ha explicado que: "La experiencia de los dos años anteriores fue muy mala y eso fue un punto de inflexión".

"He aprendido mucho de estos años en Moto2, no sé como irá ahora pero yo solo quiero seguir trabajando como lo he hecho estos últimos años", ha asegurado el corredor de Sencelles. Por otro lado, ha agradecido a sus seres queridos el apoyo incondicional que le han brindado: "Tenía confianza y a mis amigos en la grada y eso, lo noté mucho". Ha querido además, hacer mención en especial a la felicitación de Marc Márquez: "Me llegaron felicitaciones de todos los pilotos pero la que más me sorprendió y me hizo ilusión fue la de Marc, me quedé flipando".

Augusto se proclamó campeón del mundo de Moto2 el pasado domingo en el circuito Ricardo Tormo, (Valencia), en el que quedó segundo por detrás de Pedro Acosta y en el que su máximo competidor, Ai Ogura, se fue al suelo en la octava vuelta. Por si no fuese poco ir encima de una moto a casi 300 kilómetros por hora, el deportista mallorquín tuvo que contener la celebración durante todo lo que restaba de carrera. Un chute de adrenalina brutal para el piloto al ver en el muro y la pantalla de la moto "79 K.O.". Y es que cuando llamas a la suerte, a veces, te responde. Y es el caso del corredor, que pasó de comer suelo en Australia a falta de dos jornadas y perder el liderato a ver cómo lo hacía el japonés en la última carrera.

Como un niño con su juguete nuevo, como las primeras citas con la persona que te gusta, como el olor a coche recién comprado, con estas ganas y nerviosismo experimentó el joven piloto el subirse por primera vez a una MotoGP. Hace dos días Augusto ya se probó en la categoría reina, con un gran tiempo, "Fue un día positivo y nos quedamos a 1.6 del mejor tiempo" y en el mismo circuito que le había visto proclamarse campeón. " Mucha electrónica, la potencia, los neumáticos, la manera que frena, todo es nuevo para mí", ha comentado Augusto.

"Todo es muy diferente". Un punto a tener en cuenta es el salto que hay del límite de velocidad de Moto2 a MotoGP: "El límite está mucho más lejos y es algo en lo que tengo que centrarme". También ha hablado sobre el cambio de categoría: "Tengo que saber sacarle provecho a la moto ya que pide un pilotaje muy diferente al que no estoy acostumbrado por haber estado corriendo en Moto2 tantos años".

Pol Espargaró es su nuevo compañero en el Tech3 Gas Gas Factory Racing. ‘El conejo de Sencelles’ ha declarado que la relación con el experimentado piloto catalán "es buena" y ha tenido tiempo para elogiarle: “Me ayuda mucho, ya hemos tenido alguna conversación sobre lo que es conducir una MotoGP y al ser una referencia y una persona que lleva muchos años, estoy encantado”.

Asimismo, ha hablado sobre la nueva moto y sus sensaciones: “Saben que no han tenido la mejor moto este año y están haciendo una moto para conseguir victorias y ganar el mundial”.