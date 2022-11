Álvaro Bautista (Talavera de la Reina, 37 años), campeón del mundo de 125cc en el 2006 y subcampeón de 250cc en el 2008, acaba de convertirse en el nuevo campeón del mundo de Superbikes, la segunda división, sí, del motociclismo, las carreras con motos derivadas de serie, pero uno de los mayores espectáculos del mundo sobre las dos ruedas al tratarse de una competición tremendamente igualada técnicamente donde los pilotos deben expresar su mejores condiciones para poder imponerse a sus rivales.

En su segundo año en Ducati, ‘Bati’ finalizó la tarea que comenzó allá por 2019, su temporada de debut en las derivadas de la serie en la que cosechó un increíble 11 de 11 en las primeras carreras que no le valieron para llevarse el título por su mala segunda mitad de temporada, lastrada por caídas y lesiones.

Trayectoria pletórica

El piloto español dejó entonces la firma de Borgo Panigale, que recientemente, de la mano del italiano ‘Pecco’ Bagnaia, acaba de conquistar todos los títulos del Mundial de MotoGP, que no lograban desde el año 2007 con el australiano Casey Stoner, para abrazar el proyecto de Honda, dos temporadas en las que adquirió más experiencia en las Superbike pero no los resultados esperados.

Bautista ha redondeado su magnífica carrera deportiva con este gran título mundial en su segundo año en Ducati: campeón del mundo de manera incontestable, con un segundo puesto en la segunda carrera de Mandalika (Indonesia) y apretando hasta al final al campeón turco Toprak Razgatlioglu.

Bautista ha sido el mejor: 33 carreras, 29 podios, 14 victorias y 11 vueltas rápidas demuestran la superioridad y regularidad de un piloto que ya acumula dos títulos mundiales, uno en 125cc en el Mundial de Motociclismo en el año 2006 y este de 2022 en el Mundial de Superbike. ‘Bati’ es el segundo español campeón en SBK después de Carlos Checa, quien lo logró en 2011, también con Ducati.

Un hombre feliz

“Es increíble, estoy muy contento. Es un sueño hecho realidad, especialmente después de los últimos dos años y de todas las dificultades”, señaló Bautista al bajarse del podio. “Quiero dar las gracias a todos los que confiaron en mí, por darme esta oportunidad de luchar por buenos resultados, hemos conseguido el campeonato a la primera de intentarlo. Hoy ha sido la primera vez que me he sentido un poco nervioso o estresado, pero ha sido en la Carrera 2 en la parrilla antes de la salida. He intentado manejar las emociones y cuando estaba en primera posición he cometido muchos errores porque tenía demasiados pensamientos en mi cabeza. Simplemente ha preferido optar por ser segundo detrás de Toprak; él era muy fuerte, así que solo podía seguirlo. Estoy muy contento”.