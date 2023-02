Honda sigue muy lejos de Ducati y Aprilia en el 2023

El Mundial de MotoGP, que arrancará, el último fin de semana del próximo mes de marzo, en el precioso trazado de Portimao, en Portugal, ha empezado hoy, con los primeros entrenamientos oficiales de la pretemporada en el circuito de Sepang (Malasia), el auténtico y eterno banco de pruebas de todas las marcas, con el mismo tono con que concluyó la pasada campaña, en la que el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, apoyado en una extraordinaria Ducati, le remontó el título al francés Fabio Quartararo (Yamaha), que empezó dominando el certamen, pese a la escasa o menos velocidad punta de su M1.

Dominio italiano

La primera toma de contacto con las nuevas motos, que no significa, en principio, nada pues quedan todavía un montón de horas de ensayos, volvió a demostrar que las marcas italianas, Ducati y Aprilia, están, de momento, muy por encima de las firmas japonesas que dan la sensación de tener sus preocupaciones tecnológicas e, incluso, futuro industrial m´s en el mundo eléctrico que en el de combustión o carreras. Las nueve primeras motos en el test de este viernes han sido italianas, siete Ducati y dos Aprilia, siendo el mejor crono, repito, todo muy simbólico, pero llamativo, para el italiano Marco Bezzecchi (Ducati, 1.58.470 minutos), una de las revelaciones de la pasada temporada.

Tras Bezzecchi se colocó Maverick Viñales (Aprilia), que protagonizó un resurgir espectacular en la última parte del 2022 y siempre brilla en los entrenamientos del Mundial. Aprilia sigue mejorando su moto, sabedora la fábrica de Noale que no puede detener su progresión si quiere seguir peleando por el sueño de ser campeona del mundo, lo conseguido, en el 2022, por Ducati. “La moto es más ligera, se maneja mucho más fácil, parece que entra mucho mejor en las curvas. Me gusta, me gusta mucho, aunque nos queda mucho trabajo por hacer, entre otras cosas saber si hemos ganado esos kilometritos de más en velocidad punra”, comentó Viñales, muy contento de su primer día.

"Estamos muy lejos de Ducati y Aprilia y eso son, al menos, una docena de motos" Joan Mir - Piloto oficial de Repsol Honda

También brilló, como ya lo hizo el año pasado, el aguerrido Jorge Martín (Ducati) y Àlex Márquez, que se estrenaba con la Ducati del equipo Gresini y se sintió muy cómodo sobre ella. Es la moto de moda, es la moto que se adapta a todos los pilotajes y, por tanto, todo el mundo estaba convencido de que iba a irle de maravilla al ‘hermanísimo’, que en esta primera toma de contacto estuvo por delante Marc Márquez.

El silencio de Márquez

“No quiero emitir, de momento, juicio alguno sobre la moto”, comentó escuetamente el mayor de los Márquez, que sí dijo estar sumamente contento y satisfecho de la respuesta de su musculado cuerpo y su recuperado brazo derecho tras varias horas en la pista. En ese sentido, MM93 está muy contento, su operación, su recuperación y la puesta a punto realizada este invierno en el gimnasio le han devuelto a sus mejores tiempos. Y, en ese sentido, todo está en su punto. Sobre el comportamiento de sus motos o las novedades de Honda,

Marc Márquez prefirió, de momento, morderse la lengua y seguir las pruebas programadas hasta emitir una primera valoración, que no pinta muy optimista. "Tenemos un plan de trabajo y hemos de cumplirlo antes de emitir una primera valoración. Este sábado probaré una nueva moto y nuevas ideas. Esta moto es muy similar a la de Valencia del test final del 2022. Espero nuevas ideas y ver realmente donde estamos. Yo solo doy mi valoración y son los ingenieros los deben encontrar cómo mejorar la moto. Yo digo lo que siento, mis sensaciones sobre la moto y ellos han de aportar las ideas técnicas para mejorar la moto".

Marc Márquez se muestra sumamente contento de su estado físico y da por totalmente olvidada su grave lesión en el brazo derecho

Márquez tenía tres motos en el boxe del equipo Repsol Honda. Una del 2022 y dos del 2023. Empezó con la del año pasado, pero rápidamente pasó a valorar los pequeños detalles que la firma alada ha aportado, de momento, no muy llamativos, a su nueva RC213V. “Tenemos muchas cosas que probar y estudiar, debemos suministrar la mayor información posible a nuestra fábrica para ir mejorando poco a poco, así que no emitiré juicio alguno sobre la moto hasta que no terminemos toda la tarea en los ensayos de Portimao”, dijo Márquez, que aseguró que el carácter y ‘feeling’ con la moto es distinta a la del año pasado. Márquez, pese a todo, reconoció que “aún estamos lejos de los mejores”, pues su mejor crono estaba a más de medio segundo de Bezzecchi.

“La realidad”, dijo el mallorquín Joan Mir a Motorsport.com, “es que estamos muy lejos de las Ducati y las Aprilia y eso son casi una docena de motos por delante. Estamos en el primer día de pretemporada y tenemos que ser pacientes y trabajar duro, pero esa es la realidad actual”.