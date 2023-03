El Mundial de motociclismo, con la categoría de MotoGP como gran atracción y la presencia de 10 pilotos españoles peleando por el podio, lo nunca visto (bueno, en el 2017, también se estableció este récord de 10 españoles en la máxima cilindrada, pero no con motos tan competitivas), arranca este viernes en DAZN, la plataforma global líder de ‘streaming’ de deporte, que ofrecerá una temporada más la mejor cobertura del campeonato de dos ruedas.

Los aficionados podrán disfrutar de las 21 pruebas del campeonato al completo, con todos los entrenamientos, clasificaciones y carreras, tanto las de los domingos (15.00 horas) como los ‘sprint’ del sábado (16.00 horas), el nuevo formato de carrera que se disputará con la mitad de vueltas que el GP grande del domingo. DAZN ofrecerá una amplia variedad de contenidos a la carta con programas propios, reportajes, entrevistas y documentales. Habrán, pues, 42 apasionantes carreras a lo largo de una temporada que durará nueve meses.

Lo nunca visto

Esta temporada, DAZN llevará a cabo la mayor cobertura del mundial de MotoGP vista hasta el momento, puesto que además de tener equipo presente en todos los grandes premios, estrena un nuevo plató virtual donde la aplicación de la tecnología más puntera permitirá al aficionado disfrutar de MotoGP como nunca. Entre otras posibilidades, desde el nuevo plató se podrán analizar los circuitos de una manera nunca vista en la competición, crear realidades aumentadas de motos y cualquier otro objeto, además de poder generar ventanas virtuales para análisis de imágenes y conexiones con el circuito, convirtiendo cada carrera en una auténtica experiencia.

El nuevo formato de retransmisiones seguirá contando con Ernest Riveras como líder desde ese revolucionario plató virtual donde estará acompañado por Juan Martínez y Ricard Jové como expertos, y por Carles Pérez, que presentará en plató. Por su parte, Izaskun Ruiz seguirá siendo, junto a Natacha Alfageme y Borja González, los encargados de acercar toda la acción, información y entrevistas desde los circuitos.

La vuelta de Pedrosa

El gran fichaje de la temporada es el histórico Dani Pedrosa, que cuenta con 31 victorias en MotoGP y se incorpora al equipo de comentaristas para ofrecer una visión aún más completa de la competición a los aficionados junto a Jorge Lorenzo, Carlos Checa y Àlex Crivillé. “Los pilotos de Ducati son los máximos aspirantes a reeditar victorias”, señala Pedrosa. “Habrá competencia entre sus propios pilotos, pero no hay que descartar nada ni a nadie, ya que las demás marcas también tendrán algo que decir, porque aunque no sea de salida, en algún momento empezarán a acercarse. ¿Dónde estarán Marc Márquez y Fabio Quartararo? Como el resto de figuras, es mejor dejar que comience la acción para sacar conclusiones, que jugar a las hipótesis”.El propio Pedrosa será uno de esos protagonistas a lo largo de la temporada, puesto que correrá el GP de Jerez con una KTM con una invitación de la organización, lo que provocará que DAZN lo utilice ese fin de semana para contar aún más y mejor las interioridades de su regreso a la alta competición.DAZN no solo ampliará la cobertura durante las retransmisiones de los grandes premios, sino que también generará nuevos contenidos tanto previos como después de las carreras para acercar aún más la competición a los aficionados. En primer lugar, los jueves previos a Gran Premio, Carles Pérez será el encargado de presentar un nuevo programa en el canal de DAZN en Twitch, que contará con conexiones inéditas en las que enseñará todos los secretos del circuito. Por otro lado, los lunes después de las carreras se podrá disfrutar en DAZN de ‘Bandera a cuadros’, el programa presentado por Natacha Alfageme y Daniel Martín en el que mostrarán y analizarán todo lo que no se ha visto durante el fin de semana.