Todos, absolutamente todos, los participantes en el Mundial de motociclismo en la categoría de MotoGP, campeones y no campeones, veteranos y novatos, ganadores y candidatos, coincidieron, al término del Gran Premio de Portugal, que se celebró, el pasado domingo, en el circuito de Portimao, ante 67.000 espectadores, en que se trató de una cita muy, muy, especial.

No solo porque abría la temporada, no solo porque se habían celebrado los últimos test invernales, no solo porque inauguraba un nuevo calendario dentro del mismo fin de semana y añadía una carrera al ‘sprint’ el sábado, sino porque todos ellos debían adaptarse a la nueva fórmula.

Y lo cierto es que Portimao fue una experiencia única, fundamentalmente por la tensión y la tremenda presión que los propios campeones de MotoGP reconocieron haber vivido, no solo los dos días de carreras, sábado y domingo, sino durante todo el viernes cuando, ya desde el minuto hubo, debían correr para meterse entre los 10 primeros de la Q2.

Prefieren esperar

Todos los pilotos se quejaron de la presión que supone el nuevo formato de todo el fin de semana, sí, pero todos ellos aseguraron que no querían emitir, con rotundidad, su opinión, hasta que no pasasen dos o tres grandes premios más para poder juzgar si, efectivamente, debe retocarse los horarios y hasta la duración de los entrenamientos.

Pero, eso sí, una cosa es incontestable: la primera cita, los primeros tres días de carreras de la temporada, ha supuesto que cuatro de los mejores pilotos de MotoGP causen baja, esta misma semana, en el segundo gran premio del 2023, el de Argentina, que se celebrará en el trazado de Termas de Río Hondo. Los pilotos son Pol Espargaró (GasGas), Enea Bastianini (Ducati), Marc Márquez (Honda) y, finalmente, Miguel Oliveira (Aprilia). Como pueden comprobar primeros espadas de cuatro marcas oficiales.

El que parece estar en peores condiciones físicas después de caerse solo y estrellarse contra un muro de neumáticos, que, por su accidente, fue cambiado por un ‘airfence’ o defensa de aire, es ‘Polyccio’, cuyo diagnóstico definitivo aún no se ha dado a conocer, pero que comporta lesiones serias en la mandíbula y algunas vertebras, probablemente más de una, que es lo que se dijo en Portimao. El pequeño de los Espargaró, que regresaba a KTM de la mano de su hermana gemela GasGas, no se sabe cuándo regresará, pero hay quien teme que tarde meses.

Bastianini fue derribado, sin sanción alguna, por cierto, por su compatriota Luca Marini (Ducati) y sufrió fractura de la clavícula derecha. Hay quien cree que podría regresar, dentro de dos semanas, en Austin (Texas, EEUU) pero, según ha podido saber El Periódico, podría perderse también el GP norteamericano y verse obligado a regresar en Jerez.

Por lo que hace referencia a Márquez y Oliveira, ambos implicados en el espectacular y durísimo encontronazo provocado por el piloto catalán de Honda, que se estrelló contra el cuerpo del portugués de Aprilia en la curva 4 de la tercera vuelta del GP, es seguro que Oliveira volverá en EEUU, donde también aspira a estar el campeonísimo catalán habiendo, incluso, cumplido ya la sanción de dos vueltas lentas que le impuso Dirección de Carrera.

"Antes de emitir un juicio sobre el nuevo formato del fin de semana hay esperar algunos grandes premios más, pues en Portimao habíamos entrenado mucho" Marc Márquez - Piloto oficial del equipo Repsol Honda

Márquez provocó en la cadera derecha de Oliveira un impacto tan fuerte que, pese a que el domingo no parecía serio, ayer su equipo anunció la imposibilidad de que corriese en Argentina. El portugués, que aceptó las disculpas del catalán “porque ninguno de nosotros quieren provocar un choque así”, deberá volver en EEUU. Y Márquez, operado ayer en su pulgar derecho, reconstruido con dos tornillos, se saltará Termas de Río Hondo y volverá o tratará de regresar en uno de los circuitos que mejor se le da y donde ha ganado casi siempre, Austin (Texas, EEUU).

Ciertas críticas

Nadie, absolutamente nadie, entre los protagonistas de MotoGP quiso reconocer, al abandonar Portimao, que lo ocurrido, es decir, tantas caídas (23) y tantas bajas en la máxima categoría fuese una consecuencia del nuevo orden implantado a lo largo del fin de semana. Márquez, por ejemplo, fue de los que pidió tiempo para emitir un juicio más exacto “porque este fin de semana se ha corrido más que nunca, siempre rodando por debajo del récord, pues llevábamos muchos días entrenándonos aquí y las motos han mejorado mucho. No, no diría que lo ocurrido sea por los horarios, la carrera al ‘sprint’ del sábado y la larga del domingo”.

Los hubo, eso sí, como Aleix Espargaró y Jorge Martín que hablaron de más tensión, presión y peligro e, incluso, de que algunos pilotos como, por ejemplo, Marc Márquez deberían de comportarse con más calma. “No tiene sentido como estamos corriendo, deberíamos hacer una reflexión y plantearnos que esto no puede acabar siendo como un combate de boxeo. Sales, intentas pasar y, si no puedes, te frenas y vuelvas a intentarlo. No sé, deberíamos de correr con más sentido”, comentó Aleix Espargaró.