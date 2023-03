El Mundial de MotoGP ha vuelto a conseguir la proeza de cambiar de escenario, de cambiar de continente, de cambiar de circuito en apenas unas horas, en solo tres días, pasando de Portimao (Portugal) a Termas de Río Hondo, en Argentina. Después del primer fin de semana de la temporada donde el campeón 'Pecco' Bagnaia (Ducati) demostró que va a ser (casi) prácticamente imposible arrebatarle su corona esta temporada pues su ‘Desmosedici’ 2023 es todavía mucho mejor que la que le permitió, el pasado año, remontar 92 puntos al francés Fabio Quartararo (Yamaha), se celebra la segunda carrera de la temporada en el trazado argentino, cuya característica es que tiene mucho menos agarre que el circuito portugués.

Eso sí, como era normal, la introducción al Gran Premio de Argentina ha estado marcada hoy, antes de la primera sesión del viernes en la que los pilotos ya deberán salir a tope para conseguir meterse entre los 10 primeros de la Q2, la cronometrada que decide la parrilla de la ‘sprint race’ y el GP del domingo, por la sanción o, mejor dicho, por el tremendo error de Dirección de Carrera, del panel de comisarios del Mundial, en el redactado del castigo de las dos vueltas lentas impuestas a Marc Márquez (Honda) por perder el control de su Honda, desestabilizar a Jorge Martín (Ducati) y estrellarse contra Miguel Oliveira (Aprilia).

Apelación aplazada

Recuerden que los comisarios escribieron, primero, que la sanción la cumpliría el ocho veces campeón del mundo en Argentina y, posteriormente, al confirmarse que el catalán no viajaría a Termas, rectificaron en otro comunicado y señalaron que debía cumplirla "en el siguiente gran premio en el que participase”. El equipo Honda considera que esa rectificación ya no es legal, no tiene sentido, ha apelado, los comisarios han rechazado esa apelación y la han remitido al Tribunal de Apelación de MotoGP, que deberá responder en los próximos días, sin duda antes del 14 de abril, cuando empieza el GP de EEUU, donde todo el mundo espera volver a ver al mayor de los Márquez, operado, el pasado lunes, de la fractura de su dedo pulgar derecho.

"Por supuesto que hay una línea de cosas que están bien y cosas que no", ha comentado el australiano Jack Miller (KTM), en la conferencia de prensa previa al inicio del GP de Argentina. "Este es el trabajo más difícil de los comisarios, saber poner esa línea, porque esa línea se va moviendo. Están haciendo todo lo posible por ser congruentes y nosotros como deportistas de élite también intentamos hacerlo lo mejor posible y ponerlo más fácil".

"La línea que podemos o no traspasar en la pista se va moviendo continuamente y ese es un trabajo complicado para los comisarios del GP" Jack Miller - Piloto oficial de KTM

Miller, que en ningún momento quiso aparecer como el gran defensor de Marc Márquez “porque no lo soy, no”, sí consideró que “accidentes así hay todos los años, son carreras y son cosas que pasan, pero como se trata de Marc Márquez la gente saca el cuchillo y va a por él. Todos consideramos que cometió un error, él fue el primero que lo reconoció y, por tanto, debe haber una consecuencia, pero se están cebando con él y con las sanciones que quieren que le impongan”.

Criticas de Bagnaia

“Veamos, lo que no se entiende es que los comisarios, Dirección de Carrera, el panel de comisarios, pueda cometer un error así, no se entiende, no tiene sentido”, dijo el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, actual campeón del mundo y ganador de las dos carreras celebradas, el pasado fin de semana, en Portimao (Portugal. “Tenemos que pedir tener una idea sobre la seguridad y las sanciones que se imponen, son difíciles de entender. Tenemos que pedir a los comisarios que sean más claros, que una misma acción sea juzgada de forma diferente en un circuito u otro, con un piloto u otro, no tiene demasiado sentido”.

Maverick Viñales, que protagonizó una de sus mejores carreras desde que llegó a Aprilia, acabando segundo muy pegadito a Bagnaia, también criticó los criterios por los que se rigen los comisarios de los grandes premios. "Nos tienen que dar más información, las decisiones debemos creer que son correctas, es un tema complicado, con diferentes perspectivas, pero ciñéndonos a una norma única, es difícil entender la norma si se aplica de formas diferentes. Imagino que los comisarios ahora tendrá mucho trabajo por delante".