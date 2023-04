El bicampeón del mundo catalán Álex Márquez, que se ha convertido en una de la grandes sorpresas del Mundial de MotoGP desde que pilota una de las ganadoras Ducati ‘Desmosedici’ del pasado año, concretamente la del italiano Enea Bastianini, vivió el sábado, en la carrera al ‘sprint’ del Gran Premio de Estados Unidos, ganada, de nuevo, como en Portimao (Portugal), por el campeón italiano ‘Pecco’ Bagnaia, un episodio muy desagradable y doloroso, que provocó su caída cuando peleaba con Àlex Rins (Honda, 2º), Jorge Martín (Ducati, 3º) y Aleix Espargaró (Aprilia, 4º) por una de las dos plazas de podio que quedaban.

El ‘hermanísimo’ se fue al suelo a media carrera, en la vuelta 5, y su caída no fue provocada por un error en su pilotaje o, sí, pero fruto de que, de pronto, empezó a sentirse mal, enfermo, sobre la moto y acabó vomitando en su casco, justo en el momento de trazar esa curva. "En mitad de carrera me he empezado a encontrar un poco mal de la barriga y justo cuando me he caído en esa frenada he vomitado”, explicó el propio Àlex. “El cuerpo ha entrado en colapso, algo me ha sentado mal de la comida aunque he comido igual que siempre”.

Cuarto del Mundial

“Por lo que sea he vomitado, he soltado freno y, al volver a dar gas, he entrado demasiado inclinado en el ápice. Luego, al volver al box, he vuelto a vomitar”, siguió relatando el hermano pequeño de Marc Márquez. Sin embargo, Márquez es positivo pensando de cara a la carrera de hoy, domingo. "Será una carrera larga y dura. Si se me pasa esta indisposición, me sigo viendo delante, tengo ritmo para estar con los mejores. Y nada, a mejorar la salida, que es el punto clave. El formato largo, por lo que hemos visto en los libres 3, me da algo más".

De momento, transcurrido el GP de Portugal, el de Argentina y el sábado de Estados Unidos, el pequeño de los Márquez Alentá es cuarto del Mundial de pilotos, con 33 puntos, por detrás de los italianos Marco Bezzecchi (54), líder aún, ‘Pecco’ Bagnaia (53) y el francés Johann Zarco (35).