Cierto, hay quien piensa que la fábrica Honda, la más laureada en el mundo de las carreras, ha sacado ya la cabeza tras una tremenda crisis de resultados en los últimos años con la victoria, hace escasos días, del piloto catalán Àlex Rins, del equipo 'satélite' LCR, en el Gran Premio de EEUU, celebrado en el precioso trazado de Austin (Texas).

La crisis de resultados no solo está vinculada a lo escasamente competitivo que es el último modelo de su mágica RC213V sino, especialmente, a que el piloto que le ha dado todos sus triunfos y títulos en la última década, el catalán Marc Márquez, cumplidos ya los 30 años, no ha cesado de enlazar lesión tras lesión, desde su doble diplopía hasta la reciente fractura de su dedo pulgar derecho, que le ha hecho perderse ya tres de los cuatro grandes premios que se han disputado.

Asociación con Kalex

Pero en Honda y, muy especialmente, en su departamento de competición (Honda Racing Corporation), donde conviven más de 100 ingenieros, saben que todavía están muy lejos de los mejores, especialmente de la firma italiana Ducati, gran dominadora con su poderosa 'Desmosedici' del Mundial de MotoGP.

Y, en ese sentido, Honda hace ya tiempo que han intensificado (muy a pesar suyo) su colaboración con la firma alemana Kalex Engineering, que, en el 2010, empezó a suministrar chasis especiales a determinados equipos, como el del español Sito Pons y, en el 2011, el alemán Setefan Bradl, curiosamente, ahora, piloto probador de Honda, se proclamó campeón del mundo con un chasis Kalex.

Kalex ya había suministrado, este mismo año, un basculante nuevo a Honda, que MM93 había elogiado

La firma alemana ya suministró, hace algunos meses, un nuevo basculante para la Honda RC213V de Márquez, que elogió su eficacia, la mejora que suponía para su moto, pero pidió que siguiesen desarrollando la idea de hacer un chasis completo. Algunas informaciones aseguraban, hace dos semanas, cuando se produjo el test de Jerez (12 de abril), en el que brilló sobremanera el veterano piloto catalán Dani Pedrosa (KTM), que Bradl ya había probado el nuevo chasis. No fue así. El alemán solo probó algunas mejoras de aerodinámica pero nunca el nuevo chasis de Kalex, que, en aquellos días, estaba siendo chequeado y muy chequeado por los ingeniero de HRC, que son sumamente cuidadosos con todas sus normas, protocolos de calidad y reglas de fábricación, más si las piezas provienen de un colaborador externo, aunque sea de probada eficacia y calidad como es Kalex.

Molestos con Rins

El nuevo chasis está escondido estos días en el camión de Honda, no del 'team' Repsol Honda, aparcado en el ‘paddock’ de Jerez después, en efecto, de haber superado con éxito todas las pruebas, no solo de fiabilidad, duración y calidad, sino haber sido testado en las condiciones más extremas de carrera. El nuevo chasis que, desgraciadamente para Honda no podrá ser probado, el próximo lunes, por Márquez, estará, se supone, solo en manos de Joan Mir, el compañero de la escudería oficial del campeonísimo de Cervera (Lleida).

Es verdad que aunque, a menudo, esas piezas suelen ser (casi) únicas, todo parece indicar que dadas las tremendas dificultades que, de nuevo, están atravesando las Honda en Jerez (ni Àlex Rins, reciente ganador en EEUU, ni Mir se han clasificado esta mañana para la Q2 del GP de España), el ‘staff’ técnico de HRC podría poner también a disposición de Rins, el próximo lunes, el nuevo chasis, pese a que los máximos responsables de HRC están “muy, muy, dolidos” por las declaraciones realizadas por el piloto de Lleida, que se queja de que la firma alada no le permite probar material nuevo pese a ser, según su contrato, piloto oficial.

Los japoneses, eso sí, han hecho saber a Rins que si vuelve a realizar declaraciones públicas, críticas contra la manera de trabajar de su compañía, tomarán las medidas oportunas en las siguientes carreras.

La definitiva aparición y estreno del chasis elaborado por Kalex para Honda no solucionará, probablemente, todos los problemas que tiene la RC213V, pero ayudará a que la moto sea, se supone, más competitivas. Los pilotos se quejan de que la moto es excelente cuando empiezan a meter marchas, primera, segunda y tercera pero, en el último tramo de potencia, al meter las marchas más largas, la moto deja de ser tan competitiva como las demás, especialmente Ducati y Aprilia.