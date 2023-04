El Gran Premio de España, que se ha celebrado este fin de semana con más de 160.000 espectadores, 79.625 de ellos han llenado hoy por completo las gradas del circuito de Jerez, ha vuelto a tener, como gran triunfador, al italiano 'Pecco' Bagnaia (Ducati), que en las últimas cinco vueltas ha superado a los dos grandes dominadores de la carrera larga, el surafricano Brad Binder y el australiano Jack Miller, ambos e KTM, que le acompañaron en el podio.

Binder, al igual que ocurriera ayer en la carrera al 'sprint', fue el dominador desde el inicio de la carrera, cuya salida se tuvo que repetir por un accidente entre el francés Fabio Quartararo (Yamaha) y el portugués Miguel Oliveira (Aprilia), que volvió a terminar en la clínica del circuito. Pero Bagnaia, un gran gestor de las carreras, sabio como pocos a la hora de saber cuando debe jugársela, esperó a las últimas vueltas para exprimir al máximo su Ducati, superar a Binder a cuatro vueltas del final y soportar el acoso del surafricano hasta la bandera a cuadrod.

Solo hubo gran premio en la última parte de la carrera. No hubo gran premio como tal y menos para la triunfadora Honda en EEUU, pues tanto Àlex Rins como Joan Mir se fueron al suelo en las primeras vueltas. Tampoco, pese que todo el mundo esperaba muchísimo de él y él mismo lo anunció anoche ("creo que tengo opciones de ganar en la carrera larga"), el papel de Aleix Espargaró (Aprilia) fue lo brillante que se esperaba, pues salía desde la 'pole' pero, al llegar a la primera curva, ya le habían pasado las dos KTM oficiales de Brinder y Miller, además de la Ducati de Jorge Martín.

La caída por la que Miguel Oliveira ha tenido que ser trasladado al centro médico 🎥#SpanishGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/KvWFF8i18b — DAZN España (@DAZN_ES) 30 de abril de 2023

Cambio de líder

Quien sí siguió siendo lo listo que ha sido siempre, lo prudente que demostró ser en la remontada del pasado año, cuando recuperó 91 puntos que le llevaba el 'Diablo' Quartararo, fue el campeón Bagnaia, que ayer ya dijo que si tenía que conformarse "simplemente con el podio" para poder recuperar el liderato del campeonato, lo iba a hacer "pues este título, en el que se van a repartir 777 puntos, se ganará con regularidad". Pero el jefe de la fábrica de Borgo Panigale fue ayer muy ambicioso, se sabía superior a las KTM al doble de vueltas y, encima, tuvo la suerte de que su compañero Marco Bezzecchi, antiguo líder, se fue al suelo. Para lograr su objetivo, Bagnaia se pegó a las dos KTM, dueñas y señoras de este GP gracias a la tremenda labor de su piloto probadoe, Dani Pedrosa, que acabó séptimo, para terminar derrotándolas en unas últimas cinco vueltas prodigiosas.

El fin de semana de Jerez parece haber demostrado que al gran dominio de las Ducati 'Desmosedici' les ha salido una respondona KTM, en el papel, tal vez, que, el pasado año, jugaron las Aprilia del mayor de los Espargaró y del motivado Maverick Viñales. Pese a todo, cada vez está más claro que solo el impetu, la habilidad, el coraje, la pasión y el corazón de Marc Márquez, que podría regresar, dentro de quince días, en Le Mans (Francia), podría poner color este campeonato.

La moto perfecta

"Muy feliz, mucho, el progreso de esta semana ha sido el mejor de toda la temporada. Mi equipo hoy me ha proporcionado una moto perfecta, ganadora y creo que tenía que intentarlo", comentó Bagnaia, que reconoció que "después de dos ceros creo que el equipo se merecía que, en las últimas vueltas, intentase superar a Brad (Binder), que ya sufría un poco con el tren trasero". Binder, en efecto, reconoció que "no sabía si mi neumático trasero iba a poder resistir todas las vueltas y, no, no ha aguantado, pues, a falta de cuatro, he empezado sufrir y he visto que 'Pecco' (Bagnaia) me iba a superar pero, bueno, victoria ayer en la carrera al 'sprint' y segundo hoy no está nada mal ¿verdad?".

¡LOCURA EN DUCATI! ¡VICTORIA DE CAMPEÓN! 🔥 Resistió cuando tenía que hacerlo... y dio el hachazo a las KTM cuando vio el hueco 💥



¡@PeccoBagnaia gana en Jerez! #SpanishGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/lIMKM3Xv3R — DAZN España (@DAZN_ES) 30 de abril de 2023

Mundial de MotoGP: 1. 'Pecco' Bagnaia (Italia), 87 puntos; 2. Marco Bezzecchi (Italia), 65; 3. Brad Binder (Suráfrica), 62; 4. Jack Miller (Australia), 49 y 5. Maverick Viñales (España), 48.