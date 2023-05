Los pilotos se quedaron un día más. Fábricas, equipos y pilotos han vivido hoy una jornada muy intensa, durante ocho largas horas, sin apenas parar para comer algo, han estado probando, especialmente, soluciones aerodinámicas para sacar mejor rendimiento a sus motos, nuevos carenados y, especialmente, el equipo Repsol Honda ha puesto, por fin, en pista el tan cacareado chasis especial que la firma alemana Kalex, de avanzada tecnología, ha diseñado y fabricado para la Honda RC213V del campeón catalán Marc Márquez, que ha sido el gran ausente de esta jornada de pruebas. La prueba fue avanzada, el pasado sábado, en exclusiva por EL PERIÓDIO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica.

Pasada alguna hora, el alemán Stefan Bradl, el piloto probador del equipo oficial de la fábrica alada, ha salido a pista con el nuevo chasis Kalex, ha dado algunas vueltas y, de inmediato, se ha metido en el boxe, que rapidamente ha bajado la persiana de su garaje para empezar a analizar los datos obtenidos por el probador.

Luego, a media tarde, Mir, que no tuvo un fin de semana muy afortunado pues se ha caído varias veces, se montó en la Honda-Kalex y dio unas cuantas vueltas. Ni uno ni otro hicieron tiempos dignos de destacarse. La mejor Honda fue la del japonés Takaaki Nakagami (12º, a 0740 segundos de Bezzecchi) seguido de Joan Mir (15º), Àlex Rins (17º) y Stefan Bradl (19º).

"Bradl dice que el nuevo chasis le ha gustado, pero ni Àlex (Rins) ni yo lo hemos podido probar" Joan Mir - Piloto oficial del equipo Repsol Honda

"Stefan (Bradl) nos ha comentado que a él le gusta, que considera que puede ser una mejora, un salto adelante y que tiene muchas ganas de que lo probemos nosotros para confirmar sus impresiones", comentó Mir cuando le preguntamos sobre qué impresiones había sacado del nuevo chasis. "Como habéis podido comprobar, cuando yo he cogido la moto de Stefan con el chasis Kalex he tenido un problema técnico en la moto en la segunda vuelta y ya no he podido seguir probándolo. Sí he podido notar, nada más salir del boxe que era una sensación distinta, pero, bueno, es un primer golpe que hay que confirmar a pleno ritmo, dando vueltas, cosas que no he podido hacer". Àlex Rins, por su parte, ha reconocido que, de momento, como piloto del equipo 'satélite' de Honda, el LCR de Lucio Cecchinello, no ha tenido opción de probarlo.

Quien sí ha dado muchas vueltas con el nuevo chasis ha sido Bradl y los ingenieros japoneses y, especialmente, el equipo técnico dirigido por el ingeniero Santi Hernández, del 'team' de Marc Márquez, probablemente en las próximas horas analizaran la telemetría del piloto alemán para poder analizar el test y, si puede ser, que nadie lo sabe, pues es seria duda, comprobar si Márquez puede o no probarlo en la primera jornada de entrenamientos del GP de Francia, que se celebrará en Le Mans, dentro de 11 días.