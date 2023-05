Demasiadas cosas juntas. Demasiadas cifras impresionantes. Demasiados datos llamativos. Y todo ello, cómo no, en un trazado mítico, popular, polivalente, admirado, cinéfilo, llamativo, vistoso, tremendamente competitivo. Sí, Le Mans, en Francia, un circuito que la afición del mundo del motor retiene en su mente por todo lo que es, ha ofrecido y representa.

Aquí, en Le Mans, entre el sol y las nubes, entre el calor y la lluvia, se celebrará este fin de semana no solo la quinta carrera de la temporada de MotoGP, tras Portugal, Argentina, EEUU y Jerez, sino un gran premio histórico pues estamos hablando del nº 1.000 desde que arrancase el campeonato, en la Isla de Man (otro lugar único y mítico), en 1949, con victoria del británico Freddie Frith, a los mandos de una Velocette británica, sí.

No deja de ser curioso que ayer se citasen mil aficionados franceses, que acudieron al trazado francés para dar varias vueltas al circuito acompañado, cómo no, de sus dos grandes mitos actuales, Fabio Quartararo y Johann Zarco, dos de los animadores del Mundial de la máxima categoría.

Marc, entre los grandes

Y no deja de ser curioso que aquí, hoy, reaparezca, ante los doctores que le dieron el OK para que pueda tomar parte mañana en los primeros entrenamientos del GP de Francia y ante los medios, el catalán Marc Márquez (Honda), el único campeonísimo en activo, a los 30 años, pues el de Cervera (Lleida) totaliza 6 títulos mundiales de la cilindrada reina y suma 59 victorias, por 7 cetros de Valentino Rossi (89 triunfos) y 8 títulos de Giacomo Agostini (68 victorias).

Márquez, que se ha perdido las últimas tres carreras tras su aparatoso accidente, fruto de un tremendo error suyo, en el GP de Portugal, que abría el Mundial en Portimao, se ha recuperado ya de la fractura sufrida en su dedo pulgar derecho, el dedo más importante para un piloto de MotoGP pues con él no solo se agarra firme al manillar, no solo debe apurar las frenadas, no solo debe dar gas y frenar con la maneta del freno delantero sino que, incluso, debe pulsar, con ese dedo, la pequeña palanca que tiene bajo el gas para accionar el freno trasero, pues cuando están totalmente plegados en las curvas no pueden utilizar la palanca del pie.

Sobre las 12 del mediodía, Márquez, esbozando su amplia sonrisa, feliz por regresar a su escenario favorito, acudió a la clínica del circuito donde el equipo que dirige el doctor Ángel Charte, máximo responsable médico del Mundial, revisó en su presencia los informes médicos y todas las radiografías de su mano derecha, dándole el visto bueno para que pueda correr mañana tras una amplia exploración.

Tres años horribles

Márquez, que no ha cesado de enlazar lesiones, operaciones, rehabilitaciones desde el 2020, se ha perdido, según informaba recientemente motosport.com la mitad de las 56 carreras que se han disputado en los últimos cuatro años: 28 de 56 grandes premios. Es evidente que de no haber sufrido dos operaciones en los hombros, dos procesos de diplopía y cuatro intervenciones en su húmero derecho, la última tremendamente delicada en la clínica Mayo (Rochester, EEUU), Márquez hubiese superado, sin duda, las marcas del ‘Doctor’ y de ‘Ago’.

Márquez no solo regresa sano sino que vuelve habiendo ganado, en el tribunal de Apelación de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) la apelación por la sanción (justa), pero pésima y erróneamente redactada, de los comisarios del GP de Portugal. Todo, todo, fue tan confuso que los abogados del equipo Repsol Honda apelaron con habilidad y argumentos como para que la FIM acabase reconocimiento que todo fue una gran chapuza y libre al ocho veces campeón del mundo de cumplir la doble vuelta lenta en Le Mans.

La gran remontada

Es evidente, aunque todo el mundo se resiste a verbalizarlo vista la complicadísima historia médica de Márquez, que el líder de Honda se ha convertido en el único piloto que, si lo tiene todo a punto, puede complicarle la renovación del título al italiano ‘Pecco’ Bagnaia, que, con su impresionante Ducati, domina las carreras con facilidad. Es evidente que uno de los aspectos más llamativos de este GP francés es saber si el chasis fabricado por la firma alemana Kalex y probado por el alemán Stefan Bradl en Jerez, es el adecuado para el pilotaje agresivo y determinante de MM93.

Queda tiempo y carreras suficientes como para complicarle el Mundial a Bagnaia, que no parece libre de error. Restan 16 fines de semana, 592 puntos por repartirse (192 los sábados y 400, el domingo) y el campeón catalán figura en el puesto 19º de la general de pilotos, a 80 puntos del líder y campeón italiano.