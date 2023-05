Los pilotos de MotoGP, el 75% de ellos campeones del mundo en alguna categoría, han llegado a la conclusión, dada la enorme sofisticación y tecnología con la que están equipadas sus motos, todos ellas oficiales de las firmas Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia, KTM y GasGas, que la inmensa mayoría de sus posibilidades de acabar en el podio o en el top-5 de cada gran premio se centran en realizar una gran ‘quali’ y, sobre todo, jugársela, arriesgar, en las dos o tres primeras vueltas de cada carrera, sea en la prueba al ‘sprint’ del sábado o en el GP del domingo. “Una vez pasadas esas vueltas”, señala Maverick Viñales (Aprilia), “si no estás en el grupo de cabeza, tus posibilidades de adelantar y estar en el podio son casi cero”.

Se han celebrado cuatro grandes premios, ocho carreras y el Mundial ya ha sufrido bajas tan importantes, tan prestigiosas, de tanto nivel como son Marc Márquez, el ocho veces campeón del mundo; Enea Bastianini, una de las revelaciones del pasado año; Pol Espargaró, el campeón que regresó a KTM-GasGas para reforzar su escudería y el doctor Miguel Oliveira, ganador de varios grandes premios y refuerzo de Aprilia. Todos por aparatosos accidentes en las primeras vueltas de varias de esas carreras, al ‘sprint’ y sin ‘sprint’.

Imposible adelantar

Los pilotos de la parrilla de MotoGP han reconocido a El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, que sus motos son tan perfectas, tan sofisticadas, tan modernas, tan perfecta, tan eficaces, que carecen de una de las cualidades más importantes en las carreras: no permiten adelantamientos vistosos. Hay, cuentan, dos razones fundamentales. Una, el neumático delantero se sobrecalienta cuando van detrás de algún rival y, dos, la aerodinámica trabaja a favor de la estabilidad, pero en contra del espectáculo al impedir los adelantamientos.

"El 75% del podio te lo juegas en la 'quali' del sábado y el otro 25% en la salida y en las dos primeras vueltas" Maverick Viñales - Piloto oficial del equipo Aprilia

“El 75% del podio te lo juegas en la calificación del sábado al mediodía y el otro 25% en la salida y las dos o, como mucho, tres primeras vueltas, luego, si estás lejos de la cabeza, si estás en medio del pelotón, olvídate, ya no puedes acabar entre los cinco primeros”, comentaba Maverick Viñales (Aprilia), hasta ahora uno de los pilotos más regulares en este arranque de Mundial.

‘MVK’, compañero de equipo del veterano y brillante Aleix Espargaró en el equipo oficial de Aprilia, cuenta su experiencia en el GP de Jerez. “Mi moto, a las dos vueltas, no se podía pilotar, pues se sobrecalentó el neumático delantero. No hay más remedio que calificar bien o jugártela, a saco, en la salida. Y, claro, ese ansia por meterte cuanto antes en el grupo delantero te convierte en un piloto mucho más agresivo de lo normal y, sí, puede que esa actitud propicie más errores y caídas. Pero, insisto, si te quedas en el ‘trenecito’ de detrás, la carrera ha terminado para ti, la ruedas delantera se calienta, la moto no gira. Un desastre y hasta te puedes caer solo. Si alguien aspira a ganar, debe salir delante, no hay otra”.

Cuando se le pregunta al mayor de los Espargaró si él también cree que las tres primeras vueltas de la carrera son vitales, responde con contundencia: “¿Qué si son vitales?, lo son todo, todo. Las tres primeras vueltas son el 85% de la carrera. Si eres muy superior, como lo ha sido ‘Pecco’ en algunas carreras, o tienes el ADN de la KTM, que pueden apurar mucho la frenada entrando a saco en las curvas, puedes adelantar, pero yo, que este año he sido superior en velocidad en varias carreras, no he sido capaz de adelantar. A Fabio le pasa lo mismo con la Yamaha”.

"Todos estamos muy cerca y la salida es peligrosa pues las primeras vueltas se corren a un ritmo frenético" Jorge Martín - Piloto del equipo Pramac Ducati

“Pues sí, yo también creo que es muy, muy, muy difícil adelantar y, por tanto, sí, las dos o tres primeras vueltas se convierten en el único instante para tratar de llegar arriba”, comenta Jorge Martín (Ducati), que suele siempre colarse entre las dos primeras líneas pues siempre califica muy bien en la definitiva Q2 al ser uno de los pilotos más veloces de MotoGP a una sola vuelta. “Digo que la salida y las dos primeras vueltas son el momento ideal porque, a veces, pillas a alguno despistado, o que ha salido mal. Todo está mucho más cerca pero, eso sí, todo se convierte en un auténtico peligro. Todos estamos muy cerca, las motos son muy iguales y el ritmo, desde que se apaga el semáforo, es frenético”.