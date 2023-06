"Lo he visto más sonriente, más reluciente, más alegre que nunca. Vuelve a estar en forma”, me contó ayer el veterano y experto periodista italiano Massimo Calandri, del prestigioso diario italiano 'La Repubblica', al salir de su entrevista anual con Marc Márquez, en el circuito de Mugello, donde vuelve el Mundial de MotoGP tras una pequeña pausa de tres semanas, descanso que ha aprovechado el campeón de Cervera (Lleida) para recuperarse de la fractura sufrida en su dedo pulgar derecho, una extremidad vital para pilotar al más alto nivel.

Minutos después, saliendo de la sala de prensa del trazado italiano, Márquez me lanzó una sonrisa cuando le dije que su hermano Àlex había comentado que "está muy feliz, en forma, va a ser un rival muy duro, ¡está enamorado!". Y, claro, para el ocho veces campeón del mundo de motociclismo, era imposible disimular su felicidad, su estado.

“Estoy, sí, en un momento personal muy bueno, mucho, estoy feliz en todos los aspectos y eso es muy bueno y siempre es algo que suma, y mucho, en tu vida profesional, pues si la vida te sonríe, eres feliz, estás contento, cómodo, significa que ha vuelto la sonrisa y ya sabéis que la alegría es vital para afrontar el día a día”.

Amor en las redes

No hace demasiados días, Márquez, de 30 años, y la joven 'influencer' Gemma Pinto, de 26 años, quisieron contarle al mundo, bueno, al mundo de las redes sociales, que son pareja, que están enamorados y que estaban celebrándolo en Marrakech. Por cierto, Pinto tiene algo más de 89.000 seguidores….Márquez, 6.5 millones.

Esa felicidad, quien sabe, igual ha sido el motivo por el que, antes de despedirse de mí y volver al 'boxe' del equipo Repsol Honda, MM93 quiso romper y destruir todos los rumores, cuenta que infundados, sobre la posibilidad de que no acabe su contrato con la fábrica japonesa alada, dada la crisis que está atravesando en los últimos años, donde no han demostrado tener una moto ganadora.

"Me duele que haya tanto ruido con algo que no existe, que es mentira. Me duele que se lancen falsas noticias y se hagan comentarios que no proceden", dijo Márquez. "En este sentido, me gustaría ser contundente porque, cuando no lo pueda ser, también lo diré: nunca me he planteado dejar Honda, cambiar de moto, cambiar de equipo. Vale, no atravesamos un buen momento, es verdad, pero estamos peleando todos juntos, Honda, el equipo y yo, para superar este mal momento".

Calandri tiene razón, a este nuevo Márquez, después de dos años horribles, de sufrimiento, lesiones y operaciones, se le vuelve a ver feliz, fuerte, ilusionado, esperanzado, peleón. Y, como siempre, sonriente. "Insisto, demasiado ruido, demasiados rumores que no tocan. Estamos en el año 2023, casi empezando el Mundial, estamos reconstruyendo el proyecto de este año con mucha, mucha, dedicación e implicación de todos, queda demasiada temporada como para desanimarnos".

"Me duele que se lancen noticias falsas, pues tengo contrato con Honda hasta finales del 2024 y ese será mi 'plan A'"

Y el hombre que ha crecido, que ha ganado, que ha arrasado, que se ha coronado ocho veces campeón del mundo, casi siempre a los mandos de una Honda, el joven que revolucionó MotoGP, en el 2023, con su aparición, rompiendo todos los récords de precocidad, habidos y por haber, en manos de los norteamericanos Kenny Roberts y Freddie Spencer, aseguró que cumplirá los dos años que le quedan con Honda.

“Honda es, ha sido siempre y lo será mi ‘plan A’. Sé que siempre trataran de ofrecerme un proyecto ganador, siempre remamos en la misma dirección. Así que, insisto, mi compromiso con Honda es máximo y quiero volver a ganar, cuanto antes, con Honda. Cuando tengamos que hablar del futuro ya veremos qué ocurre y donde estamos todos pues, tal vez, en ese momento, Honda tenga la mejor moto o el mejor proyecto y lo tendré todo en su sitio”.