No hay color. Bueno, sí, el rojo de Ducati. Sólo hay, de momento, un campeón, un favorito los sábados y el mismo los domingos y una moto demasiado dominadora, la 'Desmosedici' de la firma de Borgo Panigale (Italia), que ayer, en la carrera corta copó los cuatro primeros puestos de la carrera y hoy, en un Mugello casi repleto (130.000 espectadores durante todo el fin de semana), de nuevo puso cuatro de sus pilotos ('Pecco' Bagnaia, Jorge Martín, Johann Zarco y Luca Marini) en los cuatro primeros puestos de la general. Y, en las dos ocasiones, cómo no, siempre liderados por un Bagnaia impresionante, que, incluso cojeando, por la caída de Le Mans, no tuvo rival y sigue líder del Mundial, ahora con 21 puntos (casi una victoria) sobre su compatriota Marco Bezzecchi.

Dominio total La carrera de hoy solo ha tenido emoción, como suele ser moda en esta nueva era, en las primeras vueltas, cuando los pilotos a base de coraje e, incluso, de empujones, querían ganarse un puesto en el grupito de cabeza, que desde que se apagó el semáforo estuvo liderado por Bagnaia. Luego, le siguieron Martín y Marc Márquez (Honda), que, a base de mucho esfuerzo, equilibrio y riesgo, intentó seguir a las Ducati con una Honda poco competitiva y, al final, bueno, casi al principio, pues era la vuelta 7 de las 23 que tenía la carrera, se fue al suelo por plegar demasiado en una curva larga y veloz. Esta vez no hubo 'salvada' milagrosa, no, solo el gesto del piloto de Cervera (Lleida), abriendo los brazos y mirando a su Honda como diciéndole "¡Dios mío, que moto me han dado!" La carrera siguió con más vistosidad detrás que delante donde Martín, que rodaba en los mismos tiempos que Bagnaia, tenía imposible dar alcance o superar al campeón italiano. Por la tercera plaza hubo hasta pelea de 'hermanísimos' pues un velocísimo Àlex Márquez, que ya había sentenciado a su hermano, superó a Luca Marini, hermanastro de Valentino Rossi, pero, cuando iba directo al podio, se fue al suelo, también incomprensiblemente. Y, luego, un sensacional Zarco, siempre llegando desde atrás, se hizo con la medalla de bronce. Triunfos españoles "Es evidente que ha sido uno de los mejores fines de semana de mi vida", comentó Bagnaia antes de subirse al podio ante los micrófonos de Dorna TV. "Y lo es, primero porque he podido correr sin problemas, pese a la lesión en mi pie derecho y pequeños dolores; segundo, porque hemos logrado la 'pole' y la victoria el sábado y esta fiesta el domingo y, tercero, porque estamos en casa y hemos hecho felices a muchos de nuestros seguidores. Ahora vamos a Alemania donde, tal vez, sea bastante más duro". Todo ello después de que dos grandísimos pilotos españoles, Daniel Holgado (M3, KTM) y Pedro Acosta (M2, KTM), al que quieren todos los equipos de MotoGP, menos el suyo, KTM, de cara a correr, el año que viene, en MotoGP, lograron dos preciosas victorias ante de que saliesen a la pista las estrellas auténticas. Holgado venció sobre la misma línea de meta y Acosta ganó a lo grande, en solitario. Mundial de pilotos: 1. 'Pecco' Bagnaia (Italia, Ducati), 131 puntos; 2. Marco Bezzecchi (Italia, Ducati), 110; 3. Jorge Martín (España, Ducati), 107; 4. Brad Binder (Suráfrica, KTM), 92 y 5. Johann Zarco (Francia, Ducati), 88.