El catalán Marc Márquez (Honda) da por pérdida esta temporada. O, como mucho, cree imposible pelear por el título mundial de MotoGP, pese a que quedan aún 14 grandes premios, 518 puntos en juego y es posible, claro, restar os 116 puntos (casi cinco victorias) que le saca el campeón, ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati).

Cuando le preguntamos a Márquez por la reunión, descubierta por Motorsport.com, que mantuvo con dos de los máximos responsables de Honda en Japón, Shiniji Aoyama y Koji Watanabe, antes de la carrera del Gran Premio de Italia, que se celebró en Mugello, Marc explicó que se había hablado “más del futuro, más del proyecto 2024, que de la moto actual, aunque ellos siguen dispuestos a mejorar la moto que tenemos ahora”.

“Fue una reunión muy productiva, me pareció muy bien, me hizo ilusión, me demostró que siguen pensando en ganar, cuando dos de los jefazos de Japón vienen a Europa, se desplazan al circuito y me piden opinión de lo que está ocurriendo y consejos para el futuro”, comentó el piloto del equipo Repsol Honda.

Todo lleva su tiempo

“Pero las cosas”, siguió contando un sereno Márquez, “no solo en las carreras de motos sino en la vida, no llegan de un día para otro, todo lleva su tiempo. Ellos saben que yo estoy dispuesto, pese a que los fines de semana de gran premio son ahora mucho más complicados, a probar cosas, incluso, durante el fin de semana y, por tanto, podemos empezar a trabajar en el 2024 cuando quieran”.

Márquez reconoció que estaba contento por la predisposición de los jefes de Honda de desplazarse a Europa y saber qué esá pasando. “El teléfono, insisto, es muy frío. Yo debo reconocer que me cuesta saber qué está pasando en Japón, que piensan pero firmé hasta finales del 2024 y mi intención, mi predisposición y, sobre todo, motivación es seguir con Honda. Es más, cuando pienso en qué será de mí, a partir del 2024, pienso que ¡ojalá! el proyecto ganador siga siendo el de Honda y pueda seguir con ellos”.

"Que los 'jefazos' de Honda venga a Europa, al circuito, y pidan mi opinión de lo que ocurre, demuestra que quieren mejorar" Marc Márquez - Piloto del equipo Repsol Honda

Cuando le recordamos que, hace años, el máximo representante de Yamaha en el Mundial de MotoGP le pido disculpas públicamente a Valentino Rossi por la moto que le habían dado, Márquez fue muy, muy, contundente: “Ni pido, ni quiero, ni creo que deban disculparse. Ellos han intentado hacer una moto ganadora, no lo es y debemos seguir trabajando en mejorarla. Y sigo teniendo fe en que lo conseguiremos. El test de Misano, tras el verano, es importantísimo y, tal vez, salgamos de allí con las cosas mucho más claras”.

Honda, como sabe todo el mundo, está ganando en la F-1 con el motor que le suministra a Red Bull y, desde el año pasado, los dos departamento de I+D de Honda Motor están integrados, el de F-1 y el de MotoGP. “Nunca he tenido la impresión”, ha explicado Márque, “de que Honda dedicaba más recursos a la F-1 que a MotoGP. Es más, yo llevo 11 años con Honda en MotoGP y siempre, siempre, me he sentido muy arropado”.

Miedo a Marc Márquez

Respecto a los comentarios e, incluso, declaraciones de algunos responsables de marcas y equipos que dicen que tener a Márquez es doblemente peligroso “porque parece que cuando gana, gana él y, cuando pierde, pierde la moto”, el ocho veces campeón del mundo fue, también, muy claro: “El piloto más fuerte es el que gana y yo no estoy ganando. Que me siento con velocidad, sí; que me siento competitivo, también; que me siento fuerte, por supuesto, y comprometido con Honda, pero debemos trabajar juntos y muy duro para superar la situación”.

Márquez, que ha ganado en Sachsenring siempre que ha corrido, cree que este es un buen fin de semana para poder darse un alegrón y celebrarlo con el equipo. “Este circuito me gusta mucho, me trae buenísimos recueros y ganar será, más que una tabla de salvación, una cuestión moral, una buena noticia para todos”.

¿Cómo está su equipo? “El equipo, sobre todo el mío, que lleva conmigo más de 11 años, es el reflejo del piloto y si me ven motivado y con ganas, ellos también lo están. Tengo el mejor equipo humano y técnico del ‘paddock’ al que me gustaría recompensarle con un podio este fin de semana”.