Marc Márquez (Honda), ocho veces campeón del mundo de motociclismo, ha sufrido hoy, en Sachsenring (Alemania), el circuito donde ha ganado 11 veces seguidas, una de las jornadas más difíciles y, a la vez, peligrosas de su ya dilatada carrera deportiva. Márquez no logró clasificarse directamente para la ‘quali’ de mañana, tuvo que protagonizar tres ‘salvadas’ de esas que solo sabe hacer él, tras la última lanzó una ‘peineta’ sin destino, bueno, sí, contra su moto, contra la situación desesperada que vive y, al final, se estrelló en la recta, en un accidente que pudo acabar con su cuerpo estrellándose contra la moto y el propio Johann Zarco, que estaba, casi inmóvil, en el final de la recta, esperando para incorporarse al circuito.

“Estamos sufriendo más de lo normal aquí, pues se trata de uno de mis circuitos preferidos”, comentó Márquez, visiblemente enfadado aún por el comportamiento absurdo del francés Johann Zarco. “Intuía que sufriríamos, pero creía que podría salvar la situación y, de momento, no ha sido así. Estamos sufriendo muchísimo porque no tenemos agarre en el tren trasero eso me va generando, ya lo habéis visto, susto tras susto lo que, al final, te resta confianza y ya no empujas como debes”.

Choque peligroso

Y, luego, Márquez explicó lo de la ‘peineta’, para que nadie se diese por aludido. “¿La peineta?, después de salvar una caída muy, muy, fea en la curva 11, ha sido más un signo de rabia, de enfado y, por culpa de la adrenalina, me ha salido esa reacción, que no era contra la moto, o sí, pero especialmente contra la situación. No es la manera de pilotar, no”.

"Me he llevado uno de los mayores sustos de mi vida, porque Zarco hubiese podido evitar ese choque" Marc Márquez - Piloto del equipo Repsol Honda

Y, respecto a la caía que pudo haberle costado a él y a Zarco un accidente muy, muy, serio, Márquez explicó que “como soy de los que dice cuando tengo la culpa, que ha sido culpa mía, ahora puedo decir que esa peligrosa, muy peligrosa, situación si alguien podía evitarla era Zarco. La caída, no. La caída es cosa mía, pues iba a tope iniciando la vuelta rápida, pero la situación de peligro sí la podía haber evitado él”.

Márquez explicó que en esa primera curva se han caído varios pilotos en esta primera jornada, como Espargaró, Quartararo, él y otros. “Todo el mundo sabe que debemos ir con cuidado en esa curva y Zarco debió de estar más atento, no solo a mi llegada, sino a la de varios pilotos que iban detrás de mí, iniciando también su vuelta rápida. Debió apartarse más, separándose de la pista y no lo hizo. Por suerte, salimos ilesos los dos”.

Zarco le quitó hierro al asunto y criticó a Márquez, entre otras razones porque tardó en interesarse por su estado. “Yo, en la pista, ya vi que estaba bien", añadió el catalán. "Si él se hubiese quedado en la gravilla, hubiera ido a verle, pero se quedó en la pista y, si hubiese ido a interesarme por él, lo único que hubiese hecho era provocar una nueva situación peligrosa para los que venían. Repito, me he interesado por su estado cuando he podido y punto”.

"Me encanta cómo está pilotando Marc. Es un campeón pero, ahora, cuando habla pierde un poco el control de sus palabras" Johann Zarco - Piloto del equipo Ducati Pramac

“Yo creo que fue un lance de carrera”, señaló Zarco a DAZN. “La salida del ‘pit lane’ de Sachsenring no es de las más cómodas que existen, pero no puede culparme del accidente. Me gusta como está pilotando Marc y cómo está empujando. Es todo un campeón, pero está perdiendo un poco el control de sus palabras. Soy un buen tipo y no puede echarme la culpa a mí”.

“Yo solo digo que él debió esperarse en otro punto", insistió Márquez, "no justo donde podía producirse un accidente en caso, repito, de perder el control de la moto, cosa que ya nos había sucedido a varios pilotos”. "Ha sido, sin duda, uno de los grandes sustos de mi vida", acabó diciendo el de Cervera (Lleida), "porque, cuando se me ha cerrado de delante y me he caído, he visto a Zarco, casi parado, y he pensado ‘o lo pilla la moto o lo pillo yo’ y, la verdad, doy gracias a Dios porque hemos tenido, los dos, mucha suerte. Si lo pillo yo, nos hubiésemos hecho mucho daño. Estoy enfadado de cómo se ha generado esta situación, porque nos hemos escapado de una buena, que podía haber acabado muchísimo peor”.