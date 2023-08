Silverstone. Inglaterra. Cómo no. Frío, sí, sí, frío, en las casas y hoteles han puesto la calefacción. Bueno, en este país, igual no la quitan nunca. Y lluvia, mucha lluvia, sobre el precioso, popular y mítico trazado de Silverstone, sede de un montón de escuderías de F-1. Ha llovido y llueve tanto que los pilotos de MotoGP han decidido provocar una reunión con Dirección de Carrera para plantearles la suspensión de la carrera al ‘sprint’ de este mediodía (16.00 horas, DAZN) “porque hay demasiado agua acumulado sobre el asfalto y es muy, muy, fácil y peligroso el ‘aquaplaning’ que se genera”, señaló Àlex Márquez (Ducati), coincidiendo con muchos compañeros de parrilla.

Reunión urgente

"Tenemos que reunirnos y decidir, pues los pilotos somos los que vamos encima de la moto”, ha comentado el pequeño de los Márquez, bicampeón del mundo de Moto3 y Moto2 y piloto del equipo Gresini. “Yo no digo que no corramos, digo que así, como está ahora, es muy difícil por no decir que imposible competir. Ojalá pare de llover y la pista mejore, pero, ahora, en estas condiciones, con tantísima agua, especialmente en las rectas, donde se produce mucho ‘aguaplaning’ es muy peligroso correr y, encima, siendo la carrera ‘sprint’. Si no corremos no es un desastre, queda la carrera larga de mañana, que parece ser será en seco, y listos”.

Márquez recordó que, en el 2018, en unas condiciones muy, muy, parecidas, Tito Rabat se rompió la pierna por una caída de otra moto y deberíamos de repensar la situación y poner cabeza. “Los pilotos debemos reunirnos y hablar sobre la posibilidad, ahora muy evidente, de que así no se puede correr. Cuando hay peligro de ‘aguaplaning’, mira, si vas solo igual lo soportas o salvas la caída, pero 22 motos juntas en estas condiciones es muy, muy, peligroso y no tiene sentido”.

Probable suspensión

La parrilla, de realizarse la prueba, estaría liderada por el italinao Marco Bezzecchi (Ducati), que, tras lograr la ‘pole’ se ha caído, como la mayoría de sus compañeros a la largo de los ensayos oficiales, junto al australiano Jack Miller (KTM) y el catalán Àlex Márquez (Ducati), que completó sus excelentes entrenamientos de ayer con medalla de bronce de este sábado lluvioso.

Una vez concluidas las dos 'qualis', el excampeón italiano Loris Capirossi, uno de los miembros de la Comisión de Seguridad y componente de Dirección de Carrera, junto al excampeón norteamericano Freddie Spencer, bajó a la pista y dialogó con Miller y con Bezzecchi sobre las condiciones en las que habían roda. Ambos piotos, tanto el líder de KTM como el miembro del equipo 'satélite' de Ducati, el VR46 de Valentino Rossi, le comentaron que la pista estaba muy mal y, no solo por el agua acumulada que provocaba peligrosos 'aquaplanings', sino "por el hecho", le dijo Miller a 'Capirex', "que da la sensación de que, cuando la pista se seca algo, de pronto el agua que hay bajo ella aparece, provocando una serie de charcos sorprendente".