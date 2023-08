De todos es conocido que Marc Márquez Alentá, de 30 años, piloto oficial del equipo Repsol Honda, ocho veces campeón del mundo de motociclismo y, sin duda, el profesional con más gancho del Mundial de las dos ruedas, no está pasando un buen momento deportivo, pues la firma alada no acaba de ofrecerle una moto ganadora y aunque todo el mundo está esperando que los japoneses le den a probar un ‘cohete’, en el test del próximo 11 de septiembre, en Misano (Italia), los hay, y muchos, que dudan que la pareja Márquez-Honda siga unida en el 2024.

Pero en cuanto hace referencia a su estado anímico y personal, Márquez no cesa de reconocer en todas sus declaraciones, entrevistas y apariciones ante los medios de comunicación, como ayer mismo, en el circuito austriaco de Spielberg, que atraviesa “uno de los momentos más felices de mi vida tanto a nivel familiar como personal y, sí, he encontrado una persona con la que me entiendo de maravilla”.

Gemma, en Spielberg

Márquez, que hizo pública su relación con la catalana Gemma Pinto Gasulla, de 26 años, una ‘influencer’ con algo más de 116.000, el pasado mes de mayo cuando pasaron juntos unas vacaciones en Marrakech, ha aparecido este fin de semana en el trazado austriaco acompañado de su nuevo amor, publicando una foto, el pasado miércoles, en su Instagram en la que se les ve paseando por el circuito.

Es evidente que esta novedad en el entorno del campeonísimo catalán provocó ayer que más de un periodista le preguntase, al verle más feliz que nunca, si pensaba casarse, a lo que Márquez contestó rápidamente “¿casarnos?,no, no, no vayamos tan rápido, por favor”, añadiendo con la mejor de sus sonrisas “nada, de momento, no”.

Pero Márquez sí confesó al ser requerido por El Periódico si la presencia, por vez primera, de Gemma en un circuito, es la prueba de que, en efecto, ha decidido apoyarse, por encima de todo, en sus seres más queridos para intentar encontrar la serenidad y la paz interior adecuada para reemprender el vuelo y tratar de encontrarse más cómodo, feliz y veloz en la pista.

“Quien me conoce bien”, comentó al respecto de la presencia de Gemma en Spielberg, “sabe que siempre me ha gustado moverme por sentimientos, por impulsos y, sobre todo, por buenas vibraciones. Y no dudo que, quién sabe, otro deportista en la situación deportiva tan delicada que atravieso, igual estaría más pendiente del qué dirán y se reprimiría de hacer determinadas cosas. Yo, no”.

Es evidente que Marc Márquez, uno de los deportistas de élite con mayor carácter y personalidad que existen, jamás ha dejado de hacer algo por el qué dirán. “Yo hago lo que siento y lo que creo que me irá mejor de cara al futuro. Y, sí, este es el primer gran premio que pasaré, entre comitas, en pareja, con Gemma, a la que, por cierto, hoy (por ayer) solo he visto 20 minutos comiendo. Pero, bueno, ella conoce como es mi profesión, mi trabajo y sabe que, este fin de semana, muy pendiente de ella no podré estar”.

Nacida en Barcelona, Gemma Pinto Gasulla estudió en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Blanquerna, donde, curiosamente, conoció a Laura Escanes, con quien mantiene una larga amistad. Eso sí, Pinto acabó la carrera de Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing que habían empezado juntas.

Gemma Pinto se define, en su perfil de redes, como la Brand y PR Manager de la firma Kream, una empresa de productos de belleza. La catalana compagina ese trabajo con diversas campañas de publicidad, entre las que se encuentran marcas como Paco Rabanne.

Antes de negar que, de momento, no piensa casarse, Márquez habló, por supuesto, del difícil momento deportivo que atraviesa y aunque reconoció haberse recuperado ya de todos sus males y lesiones (“aunque aún no estoy en la forma que estaba en marzo, pero estoy llegando”), confesó que es perfectamente consciente del ruido que se genera a su alrededor. “Cuando un deportista está en horas bajas, todo se cuestiona, incluso uno mismo. De verdad, se cuestiona todo: que si será su entorno personal, que si estará desconcentrado, que si la moto, que si él, que si el equipo, que si la marca, que si los otros...”.

Y es, entonces, cuando el chico de Cervera sentencia: “Pero debemos ser lo suficientemente duros, maduros y, sobre todo, inteligentes para apoyarnos en la gente que, realmente, nos quiere y piensa en tu bienestar. Y esa gente sigue siendo la de siempre, la gente de mi entorno, familia, equipo y amigos, pues son los únicos que saben cómo estoy trabajando y qué objetivos me he propuesto. Y son, sin duda, los que me ayudan a superar estos difíciles momentos. Y Gemma está entre ellos, sí”.