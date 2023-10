Antes de afrontar la conferencia de prensa multitudinaria, el día antes de que arranque el Gran Premio de Indonesia, Marc Márquez acaba de realizar unas pequeñas declaraciones ante el micrófono de Izaskun Ruiz, de DAZN, que, sin duda, serán el resumen de lo que comentará ante los periodistas desplazados a Mandalika. En ellas, MM93 asegura que, por encima de todo y todos, en su decisión ha prevalecido la intención de querer, de intentar, relanzar su carrera deportiva, que él no cree acabada ni mucho menos. “Me quiero volver a divertir sobre la moto, pues es la única manera de volver a ganar”, ha comentado el mayor de los Márquez, que, en el 2024, compartirá, de nuevo, taller con su hermano Àlex.

“Ha sido una decisión muy, muy, muy complicada de tomar”, ha empezado comentando Márquez. “Especialmente la semana pasada fue una semana emocionalmente dura, pues lo decidimos todo el martes y, a continuación, el miércoles, informamos a Honda, en Japón, y enseguida sacaron ellos el comunicado”.

"Necesito recuperar la ilusión por competir, por venir a las carreras, por pilotar una MotoGP y eso es lo que intentaremos en el equipo Gresini el año que viene"

Marc Márquez

La dureza de la decisión se debe, según el piloto de Cervera (Lleida), a que “ha sido una decisión pensando solo en mi carrera deportiva, que quiero que continúe muchos más años y para eso necesitaba y necesito, pues aún no lo he encontrado, que me volviese la ilusión por competir, por venir a las carreras, divertirme en pista, divertirme pilotando una MotoGP, que es la única manera de volver a ganar. Y eso es lo que intentaremos hacer el año que viene en el equipo Gresini”.

Y Márquez volvió a hablar de abandonar la comodidad que le proporcionaría seguir en el equipo Repsol Honda y adentrarse en un nuevo proyecto, que no sabe cómo saldrá. “He creído necesario abandonar mi zona de confort, que era Honda, por supuesto, pues ahí estaba muy bien, siempre me han tratado muy bien, con una relación de 11 años increíble. En Honda, lo tenía todo controlado, sabía por dónde iba la moto, un buen salario, todo ayudaba, la verdad, pero he priorizado mi carrera deportiva y lo he hecho buscando esa diversión y he escogido el equipo Gresini, con el que esta misma mañana hemos firmado el preacuerdo, no teníamos nada avanzado, le he confirmado que correré con ellos y ahora hay que pulir todos los detalles”.