Lo ha conseguido. La temporada del madrileño Jorge Martín, de 25 años, nacido en San Sebastián de los Reyes (Madrid), campeón del mundo de Moto3 en el 2018 y piloto del equipo 'satélite' de Ducati, el Prima Pramac italiano, ha logrado, protagonizando otra victoria espectacular, remontando desde la sexta posicón, la conquista del liderato del Mundial de MotoGP, pues el campeón, el italiano 'Pecco' Bagnaia, que hizo una 'quali' horrible y se vio obligado a arrancar desde la quinta fila de la parrilla, solo pudo concluir es la octava posición de la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Indonesia, 15ª prueba de la temporada, que se celebra en el calurosísimo circuito de Mandalika.

Ducati, campeona

Martín, que arrancó desde la primera fila y a mitad de carrera ya era líder, no solo ha conseguido colocarse como nuevo 'rey' de la categoría (328 puntos contra los 321 de Bagnaia), sino que, después de haber sido rechazado, el pasado año, por la fábrica Ducati para ser el compañero de Bagnaia en el 'team' oficial de la firma de Borgo Panigale (el elegido fue, finalmente, Enea Bastianini), le ha proporcionado, hoy, a la fábrica italiana su quinto título mundial de constructores (2007, 2020, 2021, 20022 y 2023), demostrando el enorme poder de esta factoría que, de nuevo, ha logrado un triplete en una carrera al 'sprint', al colocar a Martín, Luca Marini y Marco Bezzecchi en el podio del sábado.

El piloto de Prima Pramac siempre confió en que tenía tiempo para llegar a la cabeza de carrera, pues su ritmo a lo largo del fin de semana fue impresionante. La prueba de hoy empezó con varios incidentes, pues Marc Márquez (Honda) se fue al suelo solo, absolutamente solo, en una curva veloz de derecha, ya en el primer giro, el mismo en el que Aleix Espargaró (Aprilia) cometió un error y se llevó por delante a Brad Binder (KTM).

"Tenemos que seguir con la misma mentalidad. Esto aún no ha terminado y ni Bagnaia ni Bezzecchi, ni nadie me lo va a poner fácil" Jorge Martín

Quien sí empezó de maravilla, mejor que nunca, siendo extraño en él, fue el catalán Maverick Viñales (Aprilia), que, nada más apagarse el semáforo rojo, salió disparado y lideró con enorme solvencia las primeras vueltas de la prueba. Luego, al deteriorarsele el neumático trasero, fue presa, no solo de un imponente Martin, sino tambien de la 'milagrosa' pareja del equipo de Valentino Rossi, su hermanastro Luca Marini y el resucitado Marc Bezzecchi, que lo superaron en las tres últimas vueltas, convirtiéndose los dos, recientemente operados de la clavícula, en los auténticos héroes de este sábado.

Martín, que pese a la amenaza final de Marini ("perdí el control de mi rueda trasera en la última vuelta, cuando trataba de superar a Jorge y ya me fue imposible", comentó un agotado Marini), logró protagonizar un último giro sensacional, logra superar a Bagnaia al frente del Mundial, con un 'sorpasso' impresionante, ya que, en los últimos cinco grandes premios, le ha restado a 'Pecco' nada más y nada menos que 66 puntos.

La fuerza de 'Martinator'

"Esto no ha terminado todavía", comentó Martín al concluir la prueba al 'sprint', su sexto sábado triunfal tras Francia, Alemania, San Marino, India y Japón. "He conseguido el sueño de mi vida, bueno, uno de ellos, como es liderar un Mundial de MotoGP, pero queda mucho, hasta demasiado, y tenemos que seguir con la misma mentalidad, peleando por cada podio y, si se puede victoria, pues tanto 'Pecco' (Bagnaia) como Marco (Bezzecchi) lo va a dar todo por complicarme esta gran conquista. No podemos cambiar de mentalidad, hay que seguir empujando como si estuviesemos en el inicio de temporada", terminó diciendo un feliz pero en nada eufórico 'Martinator'.