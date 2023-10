Queda mucho. Casi todo. El Mundial viaja este mismo lunes a uno de los circuitos más bellos del mundo, Phillip Island, Australia, cerca de Melbourne, uno de los trazados que más gusta a los pilotos de MotoGP. Restan aún 185 puntos, cinco citas grandes de sábado y domingo. Y Jorge Martín (Ducati), de 25 años, al que el liderato del Mundial, le ha durado solo una noche, una mañana, está convencido, no solo de que "aprenderé de este gran error y, seguro, la próxima vez que tenga más de dos segundos sobre mi perseguidor, me lo pensaré mejor", sino que "ser el más rápido siempre, en todos los circuitos, me devolverá el liderato. Por eso voy a seguir peleando a tope".

La salida perfecta

Jorge Martín apareció ante el micrófono de Izaskun Ruiz, de DAZN, sonriente, sereno, admitiendo, por descontado, su error, su inmenso error, pero también muy convencido de que se recuperara. "He protagonizado una salida fantástica porque tenía muy claro, mucho, lo que quería hacer: salir disparado y marcar mi ritmo, que sabía que era el mejor de la parrilla. Dicho y hecho. Pero este es un trazado que solo tiene una línea muy, muy, estrecha para circular por él y, al llegar a la curva 10, me he abierto, nada, un metro, me ha patinado algo de detrás y cuando he querido meter la moto en la 11, ha sido imposible y me he ido al suelo. Me he agarrado a los manillares por si podía salvar la caída, pero ha sido imposible".

"Así son las carreras, llevaba 14 grandes premios sin fallar y he cometido un error muy gordo, del que aprenderé, seguro" Jorge Martín - Piloto del equipo Prima Pramac de Ducati

En charla con el campeón Jorge Lorenzo, comentarista este fin de semana del Gran Premio de Indonesia en DAZN, Martín reconoció que no estaba pilotando fuera de sus posibilidades. "Veamos, la próxima vez que tenga más de dos segundo sobre mi perseguidor, igual me lo pienso, pero de verdad que hoy la caída no ha sido por ir demasiado rápido, no, no, estaba en mi ritmo, en el ritmo que he protagonizado a lo largo de todo el fin de semana sin problemas. Ha sid un error de aproximación a una curva, que me ha hecho perder la moto y no poder evitar la caída en la siguiente curva".

Martín se mostró sereno pese a haber perdido el liderato. "Esto es muy largo, así son las carreras, por suerte ya nos vamos a Australia y allí empezará otra historia. Yo suelo ser siempre el piloto más rápido y eso me permitirá seguir peleando por la victoria en cada gran premio y tener, sin duda, la posibilidad de recuperar el liderato de nuevo. llevaba 14 carreras sin fallar y en algún momento tenía que ocurrir. Nos pasa a todos, pero lo importante es seguir trabajando con la misma mentalidad, no bajar la guardia, no lanzar la toalla y aprender de los errores".