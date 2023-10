Los dos claros candidatos al título, el italiano 'Pecco' Bagnaia (Ducati, 346 puntos) y el madrileño Jorge Martín (Ducati, 328), se han presentado en Phillip Island, el precioso circuito junto al mar que este fin de semana albergará el Gran Premio de Australia, uno de los que más gusta a los pilotos de MotoGP, como si nada hubiese pasado en Mandalika, Indonesia, donde 'Martinator' ganó el sábado al 'sprint', conquistando el liderato de la máxima categoría, y, menos de 24 horas después, fue Bagnaia quien venció en la carrera larga, recuperando el primer puesto del Mundial gracias a una caída de la estrella del equipo Prima Pramac, cuando llevaba casi tres segundos al segundo, el catalán Maverick Viñales.

"Es duro y lo lamento, haber tenido el liderato de MotoGP más corto de la historis ¿verdad?, pues no llegué ni a las 24 horas pero, bueno, aquí estamos para seguir peleando y tratar de recuperarnos lo antes posibles", señaló Martín en Phillip Island. "La tarde del domingo en Indonesia no fue muy feliz, no, dándole vueltas a mi precipitación y a ese error en la curva 10, que me forzó a salirme de la trazada buena y entrar en zona sucia al girar en la 11. Por eso me caí, pero ya está olvidado y, por suerte, ya tenemos otro gran premio donde hacerlo mejor".

Difícil escaparse

Martín cree que el domingo, donde anuncian alguna posibilidad de lluvia, no así vieres y sábado, será "muy difícil escaparse, aunque los que peleamos por el título (Bagnaia, él y Marco Bezzecchi) trataremos que, desde el inicio, sea un grupito pequeño el que encabece la carrera, pero una cosa es desear algo así y otra, muy distinta, que ocurra". Bagnaia coincide plenamente en con esa versión de carrera "pues aquí el desgaste de la rueda trasera, incluso la delantera, es crítico, muy crítico, así que será vital guardar neumático para la parte final del gran premio".

'Martinator' no cree que deba cambiar algo, "bueno, sí, ser un poco menos agresivo cuando logré casi tres segundos, como logré en Mandalika, con respecto a mi perseguidor, si es que logro escaparme que, insisto, aquí será difícil". "Cuando digo que debemos comportarnos igual es que lo tenemos todo para seguir siendo los más rápidos, lo llevabamos siendo en todos los fines de semana, por eso confió en mostrar, de nuevo, mi mejor versión y que sea suficiente para pelear por el podio y, si se puede, hasta por la victoria".

"Eso sí, quisiera poder llegar a la última carrera, a Cheste, a Valencia, a España, a la gran final con posibilidades de ser campeón, eso sería precioso, un sueño y, sobre todo, muy divertido para todos, público y aficionados incluidos", comentó Martín, que cuando le preguntaron cual era la mayor virtud y defecto de 'Pecco' en su pilotaje, dijo: "Le falta aceleración a la salida de las curvas, pero frena como nadie". La misma pregunta para Bagnaia y su respuesta fue a la inversa: "Jorge no frena tan bien como yo, pero acelera mucho mejor".