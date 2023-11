Demasiadas sorpresas para un solo día. Demasiadas sorpresas, entre ellas el liderato de Raúl Fernández (Aprilia, 1.52.843 minutos), en el primer día del Gran Premio de Qatar de MotoGP, que se celebra en un remozado trazado de Losail, en la capital de Doha. Ese crono fue mejorado por Maverick Viñales (Aprilia) en una vuelta (1.52.652) prodigiosa finalmente anulada que hubiese supuesto un nuevo récord, pues el actual es 1.52.772 de ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), en el 2021.

Al nombre de Raúl Fernández se añadió, de fila, en los entrenamientos de este viernes Fabio Di Giannantonio (Ducati), el propio Viñales claro, Brad Binder (KTM), Aleix Espargaró (Aprilia) y Luca Marini (Ducati). Ya ven, pilotos poco aspirantes a la victoria, pues los candidatos como los dos que aspiran al título, Bagnaia y Jorge Martín (Ducati) debieron conformarse con meterse, casi de chiripa, en la Q2, pues han estado sufriendo mucho, demasiado, en la segunda sesión, donde Marc Márquez (Honda) volvió a dar el golpe al acabar 10º, es decir, el último premiado con la Q2.

"No tan explosivo"

Cuando le contaron a Bagnaia, que se presenta en Qatar con 14 puntos más que Martín, que el madrileño había tenido un neumático deficiente, el italiano comentó: "A mí también me pasó, la última vez creo que en Tailandia, que el primer neumático que puse no funcionó del todo. Puede pasar, pero hay que trabajar sabiendo que siempre se puede encontrar una solución a todo. No creo que sea un problema para él, porque al final ha hecho una buena vuelta con el segundo neumático. Definitivamente no es tan explosivo como otras veces, pero está en la Q2 y ese es el objetivo principal para todos".

Eso de no ver "tan explosivo" a Martín como de costumbre hace temer lo peor al equipo Prima Pramac, que podría perder este fin de semana, en Doha, toda posibilidad de título. "Me metí en la Q2 de forma muy madura. Mejoré mucho, sin cometer errores. Fue muy complicado porque iba muy lento, pero en un momento le dije a mi técnico que no iba a volver a salir si no poníamos una goma nueva. Era completamente inútil, me iba a caer, a lesionar", añadió el madrileño.

El piloto español, eso sí, espera poder beneficiarse del sistema de trabajo impuesto en Ducati, ese que permite que todos los pilotos sobre una Demosedici consulten los datos de los demás. "No tenemos información para mañana por culpa de esas gomas. Tener la información de las demás Ducati me ayudará mucho para preparar la carrera al sprint", remachó Martín.