Todo pinta ¿verdad? demasiado bien. Gran Premio de Malasia, título a lo grande, a lo bestia, del murciano Pedro Acosta, de 19 años, en la categoría de Moto2. Y, a la semana siguiente, es decir, este fin de semana, Gran Premio de Qatar y segundo gran título para el motociclismo español, a manos de Jaume Masià (Honda), de 23 años, de Algemesí (Valencia), tras su cuarta victoria de la temporada en Moto3, su décimo podio, en su carrera 110. Y, por qué no pensarlo, la semana que viene, en Cheste (Valencia), posible título del madrileño Jorge Martín, de 25 años, en MotoGP.

Un sueño, sí, pero perfectamente realizable por el motociclismo español que hoy, en el trazado de Losail, en Doha, la capital de Catar, se convirtió en el piloto español nº 25, en proclamarse campeón del mundo desde que el mítico y desaparecido Ángel Nieto abriese el palmarés, en 1969, en la más pequeña de las categorías, la misma en la que Masiá, con su Honda, ha conquistado hoy su primer título.

🗣️ "Después de tantos años luchando, entrenando y con inseguridad de que si vas a seguir corriendo. Se lo dedico a mis padres por todo lo que han hecho por mí"



Masiá salió a la pista pensando solo en ganar. Se lo dijo su ingeniero jefe, Christian Lundberg, que ya había hecho campeón a Danny Kent, Joan Mir y Lorenzo della Porto, con la orden, la idea, la estrategia de que “solo ganarás, solo nos llevaremos el título, si te pones líder e impides que Sasaki pudiese marcar el ritmo de la carrera, pues él no ha jugado muy limpio, la verdad”.

“Les joda o no (a Dirección de Carrera), un español ha vuelto a ser campeón del mundo, pues creo que nos han estado maltratando mucho”, comentó Masià al bajar del podio ante el micrófono de Izaskun Ruiz, de DAZN. “La verdad es que no sé que pensar ni que decir, solo tengo ganas de llorar de felicidad, por mí, pues me lo he currado mucho, entrenamientos, carreras, caídas, lesiones y por este equipo, el Leopard Racinng, que ha confiado ciegamente en mi”, siguió explicando el piloto valenciano, que no dejó de llorar desde que cruzó la línea de meta.

“Aquí, en ese triunfo y título, está el trabajo de mucha gente y el cariño y ánimo de mi familia, de mi novia y, muy especialmente, de mis padres, a los que ya tengo gracias de abrazar, pues este título es más suyo que mío”, continuó explicando el nuevo y flamante campeón del mundo.

La carrera fue sin duda impresionante, digna de un campeón, pues Masià peleó por estar siempre delante, por hacer caso a Lundberg y, sobre todo, por olvidar cuanto antes a Sasaki, que era el único que podía alargar la lucha por el título hasta Cheste (Valencia). “Mejor ganar aquí, en la primera ocasión que teníamos, pues en la última carrera puede ocurrir de todo. Y ojalá allí, en Cheste, podamos hacer la foto soñada de los tres campeones españoles, Pedro (Acosta), Jorge (Martín, MotoGP) y yo, nos lo merecemos todos y se lo merece el motociclismo español”.