Hasta Ernest Riveras, cometarista y la voz del Mundial de MotoGP tenía sus dudas. El campeonísimo Dani Pedrosa no se quiso mojar mucho y dijo, claro, que “estas cosas pasan”. El campeón italiano ‘Pecco’ Bagnaia contó que su mal resultado del sábado (5º), en la carrera al ‘sprint’, también fue por un neumático trasero defectuoso. El más campeón aún Marc Márquez dijo que los neumáticos están a la altura del campeonato pero que, a veces, “te toca uno malo y solo puedes lamentarte, nada más”.

Jorge Martín, el piloto afectado ayer por una mala rueda trasera de Michelin que, sin duda, le ha dejado sin título mundial (el milagro es imposible en Cheste), asegura que “es una vergüenza que, a un aspirante al título, le toque, en la penúltima cita de la temporada, un neumático con agarre cero”. Y Michelin, por boca de su máximo responsable, Piero Taramasso, cuenta que el neumático de Martín tuvo un proceso normal de fabricación y que no fue manipulado antes. “Los neumáticos han ido tan bien en esta carrera, que la vuelta rápida la hizo Enea Bastianini ¡en el último giro!”

Puro sorteo

Los paquetes de neumáticos se sortean cada jueves de carrera y, mira por donde, a Martín, al parecer, le tocó un lote que tenía dos ruedas traseras defectuosas. Una le arruinó el segundo entrenamiento del viernes y la otra, la carrera de ayer, la larga, la que le ha hecho perder (casi) el título mundial que perseguía. A Bagnaia también le tocó una rueda mala el sábado, en la carrera al ‘sprint’, con la diferencia que perdió ‘solo’ 7 puntos respecto a ‘Martinator’, mientras que el piloto madrileño perdió ayer 14 en la carrera larga.´

Total, Bagnaia empezará la carrera al ‘sprint’ del sábado con la posibilidad de renovar su título, ya ese día, si acaba la prueba con 4 puntos más que Martín. “Sé lo que me espera en Valencia, ya lo he vivido. Sé que deberé estar muy concentrado desde el minuto uno del viernes. Ojalá puede renovar el título el sábado y así no corro el domingo”, dijo el campeón de Ducati, muy feliz, pese a haber cedido ante su compatriota 'Diga', a cuatro vueltas del final. “Pero quisiera recordarles a todos que Jorge (Martín) el sábado es poco menos que invencible”.

"Que la goma empiece a derrapar en la salida significa que no tiene agarre, y eso pasa cuando el neumático tiene 30 vueltas. Ha sido una vergüenza el tener que pilotar así; me sentí muy frustrado y al final iba incluso riéndome. No fue culpa mía y lo demostré el sábado cuando gané la prueba al ‘sprint’. Hoy (por ayer) fui un segundo y medio más lento por culpa de una goma que no funcionaba. Pues eso; una vergüenza", resumió Martín, que en ningún caso se sintió derrotado.

Valencia decidirá

"Me frustra mucho la situación, pero me hubiese frustrado más que me hubiesen ganado en pista. Y esta vez no fue así. Otra vez me han ganado fuera de ella. No sé muy bien qué decir. Creo que el nivel de los neumáticos tiene que subir mucho. No puede ser que se decida el Mundial de MotoGP por una goma que no funciona. Y qué casualidad que solo le haya tocado a uno de los dos contendientes al título. El resto de pilotos fueron bastante bien", insinuó el nº 89, que instó a Michelin a investigar el motivo de esa falta de regularidad en el rendimiento de sus compuestos.

"Ni ellos entienden por qué pasa, pero pasa. No digo que sea a propósito, y espero que no fuera a propósito. Me gustaría que esta situación mejorara para que no le pasara a nadie", argumentó el aspirante, que no piensa tirar la toalla antes de tiempo, pero que es consciente de lo difícil que tiene ese ansiado título. "Voy a intentarlo hasta el final, pero no llegaría en esta situación a Valencia de no ser por esta goma", remachó Martín.