El Mundial de motociclismo llega al final, a la final, este fin de semana en el trazado Ricardo Tormo, de Cheste (Valencia). Proclamados ya campeones del mundo Jaume Masià (Honda, Moto3) y Pedro Acosta (Kalex, Moto2), queda por saber si ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) renovará el título mundial de MotoGP o acabará arrebatándoselo el madrileño Jorge Martín (Ducati), a quien un neumático defectuoso de Michelin frenó, el pasado domingo, su recuperación. Bagnaia se presenta en Cheste con 21 puntos de ventaja sobre Martín, restando ya unicamente 37 puntos en juego.

Intuyendo que Bagnaia acabará renovando su título frente a ‘Martinator’ con la misma dificultad y lucha que conquistó su primer cetro, en el 2022, recuperándole un montón de puntos a francés Fabio Quartararo (Yamaha), la atención de los 1.100 habitantes del ‘paddock’ se centra, muy especialmente, en la primera toma de contacto de Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo de motociclismo, el próximo martes, en el primer test del 2024 de la máxima categoría, cuando se suba, por vez primera, a la invencible Ducati ‘Desmosedici’.

Rechazo (casi) total

Se da la circunstancia que hoy hemos podido saber, de forma contundente y casi inesperada, que Ducati, a través de Gigi Dall’Igna, ingeniero jefe y gran gurú de la firma de Borgo Panigale, no quería (ni necesitaba, se supone) a Márquez en su estructura. En declaraciones al prestigioso diario italino ‘la Repubblica’, en una entrevista firmada por Massimo Calandri, Dall’Igna dice: “Ducati no quería a Marc (Márquez), pero el ‘team’ Gresini ha tenido la oportunidad de ficharlo y no ha dudado en hacerlo”.

A partir de ahí, lógicamente, Dall'Igna se siente muy orgulloso y satisfecho de que el mejor piloto del mundo conduzca, la próxima temporada, una de sus ‘Desmosedici’, evidente del 2023, pues el catalán no podrá contar con uno de los ejemplares del 2024. “Tener un ocho veces campeón del mundo en un equipo privado significa visibilidad, la posibilidad de encontrar patrocinadores para el equipo y una gran satisfacción deportiva para un 'team' que pone tanta pasión en su cometido”.

"Creo que sabremos manejar esta situación tan complicada, pues hemos llegado al final del Mundial con dos de nuestros pilotos peleando por el título mundial" Gigi Dall'Igna - Ingeniero jefe del equipo Ducati Corse

El creador de la invencible ‘Desmosedici’ afirma, sin morderse la lengua y mostrar, sin duda, su preocupación por tener en su estructura tantos campeones (Bagnaia, Martín, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi….): “Deberemos ser ‘bravos’ y gestionar una situación un poco complicada, pero estamos acostumbrados a este tipo de situación, pues hemos llegado a Valencia con dos de nuestros pilotos jugándose el título mundial”.

Preguntado si le preocupa que el mayor de los Márquez, que solo ha firmado por un año (2024) con el equipo Gresini Ducati, pueda llevarse a otro equipo y fábrica los secretos de la firma italiana, Dall’Igna se mostró muy tranquilo: “No me preocupa nada, pues, por ejemplo, Johann (Zarco, piloto del equipo Prima Pramac) se va ahora a Honda y no creo que sea peligroso. Me preocuparía mucho más si se fuese alguno de nuestros ingenieros, pues ellos sí conocen buena parte de nuestros secretos”.