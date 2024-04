Pedrosa, dispuesto a "darle dos hostias" a Lorenzo sobre un ring

Llega el Gran Premio de España, en Jerez, con un calor que asusta y miles y miles de aficionados bajando hacia la meca del motociclismo europeo. Llega el primer gran premio en España y el Mundial se presenta tremendamente disputado, con su actual bicampeón, el italiano ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), en apuros, ya que desde Jorge Martín (Ducati) hasta el novato y tremendamente veloz Pedro Acosta (GasGas), pasando por el portentoso nuevo ganador Maverick Viñales (Aprilia) y el resucitado Marc Márquez (Ducati), todos, todos, quieren su cetro.

Y, mientras tanto, dos veteranos de los mejores pilotos de la historia del motociclismo, el pentacampeón Jorge Lorenzo, y el tricampeón Dani Pedrosa, cuya gran frustración (e injusticia) fue no haber podido coronar su impresionante carrera en la máxima categoría con un título que mereció varias veces, se han retado para dilucidar sus piques en la pista a puñetazos. Es decir, en un ring. Cuando nadie se lo esperaba, Pedrosa ha aceptad el reto lanzado por Lorenzo y ya buscan fecha para pegarse.

Lorenzo, al ataque

Hace más de una década, el motociclismo español se dividió entre seguidores de uno y otro campeón. Aquella rivalidad, elevó la tensión hasta el punto de que, en este mismo trazado, en Jerez, el Rey de España, Juan Carlos I, tuvo que intervenir y hacer que se dieran la mano en la carrera que se disputó en el trazado andaluz en 2008.

Ahora, 16 años después, cuando Lorenzo, de 36 años, se dedica a sus cosas y acaba de abrir una nueva ventana en sus redes, el programa ‘Duralavita’, en el que semanalmente analiza los grandes premios de MotoGP, y Pedrosa, de 38 años, sigue en magnífica forma, siendo el piloto probador que ha hecho crecer a KTM (y GasGas) y haciendo de comentarista los dos en el canal de TV DAZN, se han retado a un combate de boxeo. Evidentemente, para beneficio del pentacampeón mallorquín, cuyo programa aumentará su audiencia.

Pedrosa acepta

El reto se lo lanzó Lorenzo a Pedrosa en sus redes. "Bueno, Dani [Pedrosa], como han visto, estos días he empezado a entrenar boxeo. Como sabes, me gustan los retos, y hace quince años tuvimos nuestros más y nuestros menos tanto dentro como fuera de la pista, y ahora que está de moda esto de las veladas de famosos, se me ha ocurrido un reto un poco loco", empezó diciendo Lorenzo en sus redes sociales.

"Te reto aquí, en Grand Price Barcelona, este club de boxeo, en un combate a puerta cerrada, que se emitirá en mi canal de YouTube, DURALAVITA, y te reto, espero que lo aceptes. Te veo aquí, en este ring", concluye la grabación afirmó Jorge Lorenzo en una grabación en su cuenta de Instagram.

Poco después y ante la sorpresa general, pues nadie pensó que el silencioso Pedrosa aceptase semejante reto, el ‘tri’ catalán respondió en su tuiter."Hola, Jorge [Lorenzo], la verdad es que acabo de ver tu vídeo, que me pillas que me voy para Jerez, y así de primeras sí es verdad que he pensado que era una idea bastante loca, pero también es verdad que, ahora, que me encuentro en gran forma, no voy a negar que la tentación de darte un par de hostias es bastante importante, así que acepto tu reto. Dime día y hora y nos vemos en el ring".