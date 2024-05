Márquez: "Tengo tres opciones para 2025 y las tres me permitirán ganar"

Mugello, el Gran Premio de Italia, otra de las cunas del motociclismo mundial, el circuito que nunca duerme, las laderas llenas de público, las montañas repletas de tiendas de campaña, los fans persiguiendo a sus pilotos por el pueblo, la velocidad y el vértigo presentes, a más de 350 kms/h., al final de su inmensa recta. Aquí, en Mugello, ha sonado el primer rumor del año. ‘La Gazzetta dello Sport’ asegura que el madrileño Jorge Martín, subcampeón del mundo y actual líder del Mundial de MotoGP, ha sido el piloto escogido por Ducati Corse para ser el compañero del bicampeón ‘Pecco’ Bagnaia, las dos próximas temporadas.

Era una opción. Ya saben, las otras dos son que el italiano Enea Bastianini repita en ese sillón, en la segunda ‘Desmosedici’ oficial, dos años más o que los jefes de Ducati Corse, que se deben al imperio Audi, fichen a Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo, tras descubrir que, con su moto del pasado año, es capaz de estar delante, fulminar a Bagnaia en Le Mans y a Martín en Montmeló.

Tres escenarios

Márquez ni pestañea. Márquez no lee la prensa. Márquez no hace caso a las especulaciones. Márquez solo vive de realidades y la realidad, según ha contado hoy, en Mugello, en la preciosa Toscana, un lugar paradisiaco, es que “tengo tres escenarios de cara al año que viene, tres proyectos, tres situaciones y alguna saldrá. Evidentemente, las hay prioritarias, pero las tres me ofrecen motos oficiales en equipos oficiales, que es lo que quiero, pero cualquiera de las tres que salga me ofrecerá la posibilidad de estar delante”.

Evidentemente, MM93 no quiso contar cuales son esas tres opciones. Es más, repasando la situación del ‘paddock’ de MotoGP, los hay que hasta encontramos más de tres. Una, Ducati oficial si no acaba de ser real el fichaje de Martín, aunque muchos, hoy, lo daban por hecho; Ducati oficial, en el Prima Pramac, cosa que Marc rechaza; Ducati oficial, en el Gresini Racing Team, más difícil, más retorcido, más complicado y que tampoco agrada a Márquez; gran oportunidad en KTM-Red Bull, su patrocinador personal y la marca con la que debutó en el Mundial y Aprilia, donde, posiblemente necesiten dos pilotos ante la jubuilación de Aleix Espargaró y el cambio de aires de Maverick Viñales. Es más, a Aprilia podría ir, incluso, con su hermano Alex.

"No quiero ir a un equipo 'satélite'. Esa apuesta ya la hice el año pasado y soy feliz en Gresini, pero creo haberme ganado la posibilidad de estar, en 2025, en un equipo oficial, con moto oficial de última generación y más medios" Marc Márquez — Ocho veces campeón del mundo y piloto del Gresini Racing Team

Márquez se mostró muy serio en su explicación (“cuando hablo de estas cosas quiere medir mis palabras para que no se tergiversen”) y, por descontado, sumamente confiado. “Estoy tranquilo, estoy feliz, vuelvo a sentirme piloto, me estoy divirtiendo, vengo de un par de fines de semana estupendos con grandes remontadas y estoy sereno y concentrado”.

El mayor de los Márquez, que, en el mejor estilo de Fernando Alonso, siempre ha hablado de que tenía un plan (¿el plan puede ser lograr este domingo su primera victoria con Ducati, que sería la nº 93, su número, con la firma italiana?) está feliz porque, tras cuatro años de viacrucis, ha remontado el vuelo y ha vuelto demostrar que es competitivo y ganador.

Alguno de los tres escenarios que plantea, tiene el problema de cambiar de marca, de moto y, por tanto, de volver a adaptarse a una moto distinta a aquella Honda y a esta Ducati “pero no me preocupa demasiado; cierto, no sería la situación ideal, pero lo afrontaría con ilusión”. Márquez insiste en que “en cualquiera de los tres escenarios me sentiría cómodo y, cuando un piloto se siente cómodo, contento y sonríe, es un piloto ganador, competitivo”.

"Cambiar de marca, de nuevo, ahora que conozco la Ducati, no sería la situación ideal, pero lo afrontaría con suma ilusión. Si debo adaptarme a otra moto, lo haré. Repito, no es la opción ideal, pero estoy dispuesto a afrontar ese reto"

¿Por qué no quieres ir al equipo Prima Pramac, escudería satélite de Ducati, que tiene a Martín liderando el Mundial? “Entiendo que me hagáis esta pregunta, pero soy un hombre decidido, con las ideas muy clara y creo que no debo cambiar un equipo satélite por otro ‘team’ satélite”. Márquez cree que esa opción, la de arriesgar yéndose a otro equipo no oficial, ya la utilizó (“y me ha salido de cine, pues soy competitivo y feliz en Gresini”) el año pasado.

Ahora, este año, cree estar demostrando que vuelve a ser un piloto ganador y, por tanto, su opción, sus opciones, del 2025 pasan por “un equipo oficial, con estructura de fábrica, con moto oficial, con moto del 2025, con moto de última generación”.