Márquez quiere poner fin a su racha de 1.000 días sin ganar

Dentro de nada, ¡ya!, un día de estos, este mismo fin de semana, se cumplen 1.000 días de la última victoria de Marc Márquez en el Mundial de MotoGP. Fue, el 24 de octubre de 2021, en el Circuito Marco Simoncelli, en el Adriático, en el GP de la Emilia Romagna. Derrotó, con su Honda, a Pol Espargaró (Honda) y a Enea Bastianini (Ducati).

Y, después de aquello, más dolor, más operaciones, más rehabilitaciones y más coraje, determinación e intento de volver a ser el mejor, el campeón de antes, el muchacho que ganó, por ejemplo, 11 veces seguidas aquí, en Sachsenring, Alemania, el circuito de izquierdas preferido suyo.

Trazado ideal

Aquí es, curiosamente, el lugar donde Márquez, el pasado año, se destrozó cinco veces, en cinco caídas y, al final, el mismo domingo de carreras, decidió, con todo su equipo, no salir a escena, saltarse el GP, pues no tenía ningún sentido.

Y aquí, en Sachsenring, es la última oportunidad del tremendo, del temible, del ‘rookie’ de los ‘rookies’, el murciano Pedro Acosta (GasGas) para arrebatarle a MM93 su récord de precocidad como el vencedor más joven de la historia. Márquez lo consiguió en EEUU-2013, con 20 años y 63 días y el ‘tiburón’ tendrá, el domingo, 20 años y 43 días, pero ya no se volverá a correr hasta, finales de julio, en Inglaterra.

“¡Uf!, 1.000 días, muchos me parecen, son demasiados, debería pensar en poner punto y final a esa racha”, comentó Márquez en Sachsenring. “Llegamos a un circuito bueno para mi estilo de pilotaje, con muchas curvas de izquierda, que siempre me han beneficiado, pero también lo era Austin y fallamos. Mi predicción es que, haciendo un fin de semana perfecto, es decir, metiéndome en primer fila de lana parrilla, clavando la salida y teniendo ritmo, puedo pelearme con ‘Pecco’ (Bagnaia) y Jorge (Martín) por el podio y, quién sabe, si por la victoria. Ellos están un pasito por delante”.

"Sí, es un circuito ideal para volver a ganar, pero también lo era Austin y no pude. Haciéndolo todo, todo, perfecto, que no es fácil, podría estar a la altura de Bagnaia y Martín, no mejor, y así poderles pelear la victoria" Marc Márquez — Piloto del equipo Gresini Racing Team Ducati

Sobre el hecho de que Acosta acabe con su récord, Márquez insiste, como ya comentó el primer día de esta temporada, en Catar, que “haga lo que haga, Acosta, ya ha llegado a MotoGP con un palmarés y trayectoria fantástica y, por tanto, mi opinión, muy personal, es que nada cambiará, no será mejor piloto por lograr esa gesta o no conseguirla. No se acaba el mundo si no lo consigue”.

Objetivos realistas

De su tremendo fin de semana en Sachsenring, el pasado año, Márquez sacó la mejor de las experiencias y lecturas. “Fue uno de los fines de semana de mi carrera en los que más aprendí. Aprendí a aceptar la realidad y a que, en la vida, hay que ponerse objetivos realistas. ¿Prudentes?, no, realistas. Si te animas demasiado, si te pones objetivos inalcanzables, te golpearás una y otra vez con un muro. Lo que hay que hacer es ser realista, ir paso a paso y, cuando logres el primero de tus objetivos, ir a por el segundo”.

Márquez le prometió, dijo, a Stefano Domenicali, el CEO de Ducati, que, en el fin de semana del 26 al 28 de este mes, acudirá “encantado” a la fiesta de Ducati, en Misano, donde aparecen casi 100.000 ‘ducatistas’ para vivir la locura roja. “Domenicali me dijo que es una gran fiesta y yo quiero ir para vivirla, pese sé que es un ambiente algo diferente al que hay en nuestros grandes premios, pues allí van todos los fans de Ducati, le gusten o no las carreras”.