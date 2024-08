Jorge Martín demuestra que las caídas no le han quitado el ímpetu y la velocidad

“La mejor manera de volver, no solo después de vacaciones, sino después de sufrir la tercera caída dominando una carrera, es liderando los ensayos del siguiente GP. No puedo estar más feliz ni orgulloso y, sobre todo, tranquilo porque no se me ha olvidado ir rápido”. El madrileño Jorge Martín (Ducati, 1.57.911 minutos) ha logrado hoy, en un Silverstone desconocido, con más calor y menos amenaza de lluvia que nunca, el mejor tiempo en los primeros entrenamientos oficiales del Gran Premio de Inglaterra.

“Todo ha ido perfecto y, por tanto, sigo estando tan ilusionado como siempre para y por pelear por la victoria tanto el sábado como el domingo, aunque sé que todos mejorarán”, señaló ‘Martinator’, al que ni siquiera le preocupó que el mismísimo Marc Márquez (Ducatí, 10º), que se metió por los pelos directamente a la ‘quali’ de mañana, sábado, le chupara rueda y le siguiese en más de un giro para tratar de aprovecharse de su rebufo.

Caidas inexplicables

“No es la primera vez ni será la última que ocurre eso, pero no puedes evitarlo, pues yo voy siempre a la mía. Claro que, a veces, facilitándole las cosas a alguien, igual, luego, te sacan a ti de los 10 primeros y te envían a la Q2, pero hoy estaba muy seguro de mis fuerzas”, insistió el subcampeón del mundo de MotoGP, que, pese a los reveses sufridos, no lanza la toalla ni mucho menos.

Martín contó que creen haber encontrado el problema que, tal vez, provocó sus caídas cuando dominaba las carreras de Jerez, Mugello y Alemania. “No es seguro, pero creen que hay una pieza, que ya lleve el año pasado, pero que este año soy el único ‘ducatista’ que la lleva en su moto, que puede haber ayudado a sufrir esos tres percances. Aún tenemos que convencernos de ello, pero estamos en el buen camino”.

"Creo que hemos descubierto el motivo de mis inoportunas caídas. Puede que sea por una pieza que solo llevo entre todas las Ducati" Jorge Martín — Subcampeón del mundo de MotoGP con Ducati Pramac

Respecto a las dos carreras de este fin de semana, Martin cree estar listo para intentar ganarlas. “Tengo ritmo, lo que es fundamental, aunque hay que arrancar desde la primera fila. La moto va perfecta. Me encanta el agarre que tiene, su paso por curva y lo bien que se comporta en las frenadas”.

‘Martinaor’ reconoció que, pese a que tenía algunas cosas nuevas que probar, ha preferido, en el primer día tras el descanso, “seguir con lo habitual y no marearme con soluciones nuevas”. La lista de los diez que han seguido a Martín y que se han metido directamente en la ‘quali’ de mañana está compuesta por Aleix Espargaró (Aprilia), excepcional, ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), Enea Bastianini (Ducati), Jack Miller (KTM), Fabio Di Giannantonio (Ducati), Brad Binder (KTM), Maverick Viñales (Aprilia), Marco Bezzecchi (Ducati) y el mayor de los Márquez (Ducati).