Márquez impresiona a los jefes de Ducati antes de que empiece el Mundial

No ha habido en el mundo un piloto más listo, más pícaro, más inteligente, más sagaz que el catalán Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo de motociclismo. No, ni siquiera el italiano Valentino Rossi, que, sí, es listísimo. Márquez, tras protagonizar una recuperación repleta de operaciones, recuperaciones y cientos de horas de gimnasio y sacrificios, se convirtió, el pasado año, en el piloto revelación al convertirse en la única alternativa a los dos grandes dominadores de MotoGP, ‘Pecco’ Bagnaia y Jorge Martín, que acabaría conquistando la corona.

MM93 fue el único piloto de la parrilla de la categoría reina que pudo presentarles batalla a los dos dominadores del campeonato y hasta ganó tres grandes premios. Esa fue la manera de demostrarle a Ducati que él debía ser el sustituto de Enea Bastianini en el equipo oficial de la firma de Borgo Panigale y no ‘Martinator’, como tenían planeados los italianos.

Y así fue. Y, a partir de esa decisión, que trasladó a Martín al equipo Aprilia, Márquez se movió, se comportó y corrió para demostrarle a Ducati, especialmente a sus tres grandes jefes, Claudio Domenicali, CEO de la firma propiedad de Audi; Luigi Dall’Igna, el creador de la invencible ‘Desmosedici’ y Davide Tardozzi, jefe del ‘team’, que no se habían equivocado.

Ahora, diez días antes de que el equipo oficial de la marca campeona se presente en Madonna di Campiglio, Márquez se adelanta a Bagnaia y se pone a disposición de Ducati, a petición del mismísimo Domenicali, para, en el circuito de la escuela que Jorge Martínez ‘Aspar’ acaba de inaugurar en Guadassuar (Valencia) probar, para la firma italiana, la nueva Ducati Panigale V2 S, su moto de calle más poderosa.

Cualquier otro piloto, tal vez, hubiese declinado esa petición, ese ruego, aduciendo que estaba en medio de su preparación física, que no tenía previsto rodar en moto todavía o que tenía otros compromisos. Márquez, listo como pocos, aceptó el reto, el compromiso, y se fue a Guadassuar donde Ducati desplazó su mejor equipo técnico, liderado por Tardozzi, que se presentó en el trazado valenciano con dos Panigale V2, la del 2024 y la del 2025, que aún no está a la venta.

Marc Márquez, pensativo, sobre la Ducati 'Panigale' de calle, en Valencia. / DUCATI ESPAÑA

El mayor de los Márquez, que compartió varios días de entrenamiento con el campeón Martín, a los mandos de una Aprilia RSV4 y con el jovencísimo y prometedor David Alonso, campeonísimo de Moto3, que acaba de dar el salto a Moto2, probó tanto como quiso las dos Panigale y, una vez completado el test, no tardó ni 15 minutos en llamar personalmente a Domenicali, que darle el parte y decir, durante más de una hora, cómo era la nueva moto y lo mucho que le había gustado.

Domenicali no pùdo por menos que mostrar su admiración, de nuevo, por el campeonísimo catalán y agradecerle, en un extenso texto, publicado en sus redes, su colaboración y ayuda, a pocos días de ser presentado, ya oficialmente, como nuevo piloto oficial de la firma de Borgo Panigale.

"Fue justo antes de Navidad cuando hablé por teléfono con Marc para enviarle los deseos de siempre y me enteré que tenía previsto una sesión de entrenamiento en Valencia”, empieza escribiendo Domenicali. Y le pedí si podía ayudarnos. Tenía mucha curiosidad por conocer su opinión sobre nuestra nueva moto de pista, por lo que, durante mi viaje a las montañas para mis vacaciones de esquí, hice algunas llamadas para organizar, al menos, que diera algunas vueltas con la moto que utilizamos para el rodaje del vídeo oficial de lanzamiento".

Marc Márquez abraza, sonriente, a David Alonso, en Valencia, el campeón que lo tiene como ídolo. / INSTAGRAM DE DAVID ALONSO

"Fue una gran sorpresa recibir una llamada de Marc al final del día en la que me dijo que, no solo le encantó el rápido manejo de la moto y la posición de conducción súper cómoda, sino también la entrega de potencia 'eléctrica'”, continúa contando el CEO de Ducati.

No es un detalle muy importante, desde luego, pero el campeonísimo de Cervera (Lleida) logró el tiempo récord no oficial de la pista: "Fue capaz de rodar en 1'12.2 que, según me ha dicho mi gente, es justo el mismo tiempo de vuelta del récord no oficial de la pista para la clase Supersport", añadió orgulloso Domenicali, que, cómo no, agradeció el trabajo extra realizado por MM93 para su factoría.

Claudio Domenicali, CEO de Ducati, campeona del mundo de MotoGP, ha agradecido, públicamente, a Marc Márquez su ayuda para testar la nueva 'Panigale', comprobando que, en efecto, han fichado al más grande de los campeones.

“Estoy, sí, muy contento por el rendimiento en pista de una moto que ha nacido para tener el mejor compromiso entre tiempo por vuelta en pista y diversión en carreteras abiertas de montaña. Gracias Marc y muchas felicidades a los ingenieros de Ducati que desarrollan la moto”.

La intervención de Domenicali en este tema demuestra lo muy atento y encantado que está el máximo responsable de Ducati con la llegada de Marc Márquez al equipo campeón del mundo de MotoGP. Es evidente que con movimientos como el realizado por el campeón catalán en Valencia, poniéndose a disposición de Ducati para lo que quiera, es un paso más en la integración de MM93 en la estructura de la firma italiana y, sobre todo, la demostración de que Márquez acabará convirtiéndose en el piloto líder de esa escudería.