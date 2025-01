Márquez inicia su época en rojo como líder de Ducati

Hay nieve hasta las orejas, es impresionante, pero no hace frío en Madonna di Campiglio. Es más, en la nueva vida en rojo de Marc Márquez Alentá todo es caluroso, muy caluroso, puro optimismo, ilusión. Se diría, sí, sí, que mágico. La magia que provoca sentirte resucitado tras cuatro años interminables, con final feliz, que le han colocado, hoy, 20 de febrero de 2025, en el lugar soñado desde que empezó a sufrir, no ya la herida de Jerez (19 de julio de 2020), sino las muchas operaciones y rehabilitaciones para que su brazo derecho volviese a ser el de antes.

La sonrisa permanente, la suya, la de sus mejores días, épocas, triunfos y títulos, que ha lucido hoy en la presentación del equipo Ducati Lenovo, rodeado de la plana mayor de la fábrica propiedad de Audi, Claudio Domenicali (CEO), Gigi Dall’Igna (Director General del equipo), Mauro Grassilli (Director Deportivo) y Davide Tardozzi (Team Manager), mano derecha de todos, demuestra que el campeón está listo para su segunda juventud, aquella que debe llevarle (ese es el nuevo sueño) a igualar los nueve títulos mundiales de su ‘enemigo’ Valentino Rossi y, quien sabe, si superarlos. Tal vez por eso hasta Uccio Salucci, el amigo íntimo del ‘Doctor’, se ha pasado por aquí.

Lo de hoy en Madonna es el inicio de una nueva era. Demasiado roja, candente. Es la único de los dos más grandes campeones del momento, Ducati y Márquez. Uno domina en los talleres, en el diseño e ingeniería, en la creación del arco y el otro, MM93, es la flecha, el rey de la pista, el astuto, el genio, el intrépido. Estamos en Italia y pocos de los casi cien periodistas que se dieron cita en este rincón de Trentino repararon en Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, el bicampeón de MotoGP… con Ducati.

Y es que el primero que ayer se dio cuenta de lo que va a representar el fenómeno Márquez en la vida de Ducati fue Bagnaia, sin duda. El piloto italiano tiene 1.7 millones de seguidores en Instagram, Márquez, 7.3. Es otro mundo. También en experiencia y edad, claro: 26 contra 31. También en grandes premios: 212 contra 267. Y, por supuesto, en victorias (39 contra 88) y no digamos ya en podios (74 contra 150: Marc acaba en el ‘cajón’ más de la mitad de las carreras que ha corrido) y, por descontado, en ‘poles’: 39 contra 94.

“Me encuentro ante el inicio del que considero el reto más importante de mi carrera. Lo primero que debo hacer es disfrutar sobre la moto, divertirme, porque si lo consigo sé que todo lo demás vendrá solo, es decir, podré pelear por el podio, las victorias y ¡ojalá! por el título” Marc Márquez — Piloto oficial del equipo Ducati Corse Lenovo

Si algo sabe Ducati y ha quedado demostrado hoy, en esta presentación, lujosa, preciosa, magníficamente organizada, exquisita al detalle, es el piloto que ha fichado. Mejor aún, el campeón, la personalidad, que ha añadido a su espectacular palmarés. La fuerza, el carisma, la sonrisa y, por supuesto, la vitrina que luce Márquez no la tiene nadie. Y sus ganas de vencer, de volver a ser aquel piloto del 2019 (“eso sigue siendo muy, muy, muy difícil, entonces todo me salía bien, cualquier cosa que probaba, ¡booom!, se cumplía”) ya quedaron demostradas la pasada temporada cuando fue el único piloto capaz de presentar batalla (y dura, ganó tres grandes premios) a los dos grandes, a los auténticos favoritos y campeones.

“Estoy realmente feliz de estar aquí vestido con los colores oficiales del Ducati Lenovo Team", comentó Márquez cuando le tocó el turno de valorar el evento. "Es emocionante estar hoy en Madonna di Campiglio abriendo una nueva temporada de MotoGP que supone el inicio del que considero el reto más importante de mi carrera. Durante este invierno he podido desconectar un poco pero también he tenido tiempo para entrenar duro y ahora me siento preparado para afrontar un nuevo año que será intenso y apasionante. Tengo muchas ganas de seguir con el trabajo que empezamos en el test de Montmeló de noviembre y subirme de nuevo a la moto en Sepang y Buriram".

Marc Márquez, en el escenario junto a Pecco Bagnaia. / Ducati

Márquez, que siempre tiene ganas de hablar de este momento tan prometedor, reconoció que su primer objetivo a corto plazo "es disfrutar pilotando porque si lo consigo sé que la demás vendrá solo, es decir, podré pelear por el podio, las victorias y ¡ojalá! por el título. Como he dicho muchas veces, cuando uno está en un equipo oficial, el objetivo final no puede ser otro que ser competitivo en cada carrera, conseguir podios y victorias e intentar luchar por el Mundial. Durante los días que hemos podido compartir con el equipo he podido comprobar que el ambiente de trabajo es realmente fantástico. No veo la hora de pilotar de nuevo la Desmosedici GP. Aprovecho para agradecer a Claudio Domenicali, Gigi Dall’Igna, Mauro Grassilli y Davide Tardozzi su confianza y la bonita bienvenida que me han dado. Estoy convencido de que nos los pasaremos muy bien”.

“Después de un año de récords, en términos de rendimiento y resultados, nuestro objetivo no cambia: queremos seguir mejorando, aunque cada año es cada vez más difícil. Pero, sí, estamos listos para afrontar un nuevo desafío en MotoGP” Gigi Dall'Igna — Director General del equipo Ducati Corse Lenovo

No dejó de ser curioso, muy curioso, demasiado curioso que el primero que se presentó en el teatro de los sueños de Ducati Lenovo fuese el ingeniero Gigi Dall'Igna, que llegó media hora antes de que empezase la presentación. Ha sido, sin duda, el que más (y mejor, dado el resultado) ha peleado por conseguir el fichaje de Márquez, después de que él rechazase (bueno, hay quien dice que Honda ni siquiera le hizo la oferta) para posibilidad de ser el nuevo gurú de la firma alada, aún en crisisi.

Y, claro, Dall'Igna no escondió su enorme felicidad. “Como siempre, Madonna di Campiglio nos recibe en su entorno especial para la presentación del Ducati Lenovo Team. Después de un año de récords, en términos de rendimiento y resultados, nuestro objetivo no cambia: queremos seguir mejorando, aunque cada año, considerando los números y las estadísticas, es cada vez más difícil". Para el hombre más valioso del 'paddock', Ducati "está preparada para afrontar un nuevo desafío en MotoGP, que siempre ha sido la máxima expresión de las competiciones de motociclismo. Las expectativas son altas, es normal, porque tenemos un paquete técnico excelente y dos pilotos que no necesitan presentación, con un total de 11 títulos mundiales entre todas las categorías. Probablemente son de los más fuertes de toda la parrilla de MotoGP: Pecco (Bagnaia) sigue siendo un referente para Ducati y estoy seguro de que Marc (Márquez) será capaz de adaptarse al equipo y demostrar todo su talento. Sabemos que los otros fabricantes están trabajando duro y espero una competencia todavía más preparada donde Ducati Corse podrá decir la suya".

"Ducati no es solo potencia, velocidad, tegnología, también es amistad, belleza, placer, como representa, por ejemplo, este lugar precioso como es Madonna. Y, por supuesto, esta pareja de campeones que hemos logrado juntar, que nos harán disfrutar en la pista y como embajadores de nuestra marca" Claudio Domenicali — CEO de la marca Ducati

Y, sí, claro, cómo no, estaba 'Pecco' Bagnaia, el campeón, perdón, el bicampeón que ha hecho resurgir a Ducati hasta los tiempos memorables del australiano Casey Stoner (campeón en 2007), pues no olvidemos que el propio, el enorme, el grandioso Valentino Rossi fracasó, en 2011 y 2012, a la hora de asociar a toda Italia con un título común. “Será la quinta temporada con el Ducati Lenovo Team, en las que hemos demostrado ser un equipo y un grupo de trabajo realmente muy unido", dijo Bagnaia. "Vuelvo al nº 63 tras un 2024 que no me ha regalado el premio más grande, el título, pero que ha sido muy reñido y donde he conseguido varios récords de victorias. He aprendido mucho y las sensaciones que tuve con la moto en el test de Barcelona fueron muy positivas desde el principio. Tendré un nuevo compañero de equipo, un piloto fuerte y competitivo y juntos podemos llevar el desarrollo de la moto todavía a un nivel superior. Será un gran reto, lo daré todo y afrontaré la temporada con el espíritu de siempre”.