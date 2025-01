Los patrocinadores sugirieron a Ducati apostar por Márquez y no por Martín

Es posible que nunca antes fuesen tan felices. Muy posible. En Madonna di Campiglio, donde el equipo Ducati Corse Lenovo presentó al que Michele Pirro, piloto probador de la marca de Borno Panigale, definició como “el ‘dream team’ de MotoGP”, Claudio Domenicali, CEO de la firma italiana; Gigi Dall’Igna, Director General del equipo; Davide Tardozzi, Team Manager; Mauro Grassilli, Director Deportivo y Luca Rossi, presidente del grupo de dispositivos inteligentes de la marca Lenovo, se mostraron tan, tan, felices que, incluso, al gran jefe Domenicali hasta se le olvidó su lesión en el brazo derecho, fruto de una caída esquiando.

Ninguno de ellos, ninguno, quiso evitar esa alegría o disimularla, evidentemente por la presencia del bicampeón italiano ‘Pecco’ Bagnaia, hasta ahora el santo y seña de la factoría campeona del mundo pero, sobre todo, por el gran fichaje que habían hecho con la llegada del catalán Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo, al que los italianos prefirieron por delante del que acabaría siendo nuevo y flamante campeón del mundo, el madrileño Jorge Martín.

La llegada de Márquez a Ducati tuvo episodios muy reseñados pero, sobre todo, ha tenido tanto o más de apuesta global que deportiva. Todo empezó cuando los ingenieros y jefes, claro, del equipo de Borgo Panigale empezaron a contrastar los datos de la telemetría de la ‘Desmosedici’ 2023 que pilotaba el catalán, la Ducati vieja, con las otras 23 y, sobre todo, con las revolucionarias 2024 oficiales.

Lenovo realizó un estudio de impacto, de imagen, de visualización sobre Márquez que demostró la universalidad del campeón catalán, que ya había cautivado a Ducati por las prestaciones que lograba con la 'Desmosedici' vieja, la del 2023.

Ese fue el primer punto de partida de los responsables de Ducati. No se trataba de sensaciones, se trataba de datos, de cifras, de motivos más que llamativos de lo que, en un futuro, podía hacer Márquez el día que le dieran la mejor Ducati. A partir de ese momento, el ‘staff’ de Ducati empezó a plantearse que, tal vez, la apuesta Márquez sería la ideal por delante del impetuoso y veloz Jorge Martín. Lo comentaron con Lenovo, su principal patrocinador, y la firma de ordenadores e IA realizó un sofisticado estudio comparativo, a nivel de imagen, visibilidad e impacto en redes y sugirió a Ducati que, si por ellos fuera, la apuesta debía ser Márquez. “Martín es muy local; Márquez es el piloto más universal que existe”.

“Una cosa está clara y nosotros pudimos vivirlo, el pasado año, en nuestras propias carnes”, comenta Carlo Merlini, Director Comercial y de Marketing del Gresini Racing Team Ducati y mano derecha de Nadia Padovani, propietaria de la escudería que creó su esposo Fausto Gresini. “Marc te ofrece mucho más que prestaciones, que perfomance, que victorias, te pone en el mapa, nadie tiene tanta visibilidad con Marc, tanto gancho. Su carisma te abre un montón de puertas para conseguir patrocinadores y eco”.

Davide Tardozzi, Team Manager de Ducati, escucha atentamente a Marc Márquez. / .

“Marc nos abrió los ojos en muchas facetas de MotoGP”, añade Michele Masini, Director Deportivo de Gresini. “Nos enseñó cómo plantear las cosas, resolver problema, motivar al piloto, los ‘briefings’ del equipo con Marc eran una delicia y nos han dejado unas experiencias que, sin duda, nos ayudarán a crecer como equipo. Gracias a Marc, ahora somos mucho más fuertes, creemos más en nosotros”.

Nadie dice que la sugerencia de Lenovo, en el sentido de preferir a Márquez que a Martín, fuese lo que decantó la balanza a favor del catalán, no, pero, en momentos de duda, ése si fue un juicio importante. Márquez posee 7,3 millones de seguidores en Instagram, más que la suma del resto de campeones de MotoGP, pues Bagnaia tiene 1,7; Martín, 1,1 y Pedro Acosta, el joven de moda, 897.000. El eco en redes de la presentación del equipo, el pasado lunes, así lo demuestra. El pasado año, Bagnaia y Enea Bastianini generaron 433.000 visualizaciones del video del evento y este año, con Márquez en el escenario, se produjeron 2,6 millones de visualizaciones.

El ‘staff’ de Ducati, así como el resto de patrocinadores, no solo la poderosa Lenovo, es perfectamente consciente del golpe que han dado a nivel de imagen, de visibilidad, de impacto, no solo en el mundo de las carreras también en el mundo comercial, de patrocinio, de los negocios y ventas de motos y/o ordenadores, fichando a Márquez. No solo ha contratado, que también, al campeón de campeones con 8 títulos, 88 victorias y 150 podios en 267 grandes premios, se ha hecho con los servicios de un piloto que, solo con su carisma, sonrisa e imagen, es la viva representación de algo muy, muy atractivo, joven, moderno. Nadie, en el mundo de las carreras, vende mejor el producto que Marc Márquez. Lo intuía Ducati y lo reforzó el estudio realizado por Lenovo, que es quien paga.